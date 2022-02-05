Бывшая чемпионка мира по хоккею с мячом Хилари Найт забила гол и отдала результативную передачу, когда США обыграли Россию со счетом 5:0 в субботу в женском олимпийском хоккейном матче по бильярду.

Найт обогнал двух легенд американского хоккея с этими двумя очками. Ее 20 олимпийских очков за карьеру — четвертое место в олимпийской истории США, после того как она побила ничью с членом Зала славы Камми Гранато. Только у Дженни Поттер (32), Натали Дарвиц (25) и Кэти Кинг (23) больше.

Ее 13-я передача ставит Найт на второе место, разрывая ничью с Джули Чу из Fairfield. Поттер возглавляет этот список с 21. Найт настроил Саванну Хармон на силовую игру, чтобы открыть счет ловким пасом слева через верхнюю часть складки. Во втором периоде Найт отразил удар Хармона от синей линии мимо голкиперши России Марии Сорокиной.

Россия, играющая за Олимпийский комитет России под олимпийским флагом из-за допингового скандала, в течение нескольких периодов уступала Сорокиной, бывшей вратарю «Коннектикут Уэйл». Дарья Гредзен заменила ее за 11:16 до конца после трех голов американки в третьем периоде, третий гол забил Алекс Карпентер. Сорокина сделала 38 сейвов. Хармон ассистировал Карпентеру и опередил американцев с тремя очками.

Соединенные Штаты встречаются со Швейцарией в воскресенье в 8:10 по восточному времени, а затем встречаются с Канадой в понедельник вечером по восточному времени в 23:10, чтобы завершить игру в бильярд. Канада осталась на первом месте в группе А по разнице мячей, победив Финляндию со счетом 11: 1. Сара Нерс, двоюродная сестра бывшего баскетболиста Калифорнийского университета в Коннектикуте (и сама канадского олимпийца) Киа Нерс, забила три гола. READ Kismet Capital Group расширяет портфель башенных активов за счет приобретения «Русских башен» Канадцы вели всего 2:1 после первого, но пять голов во втором превратили игру в разгром и выгнали из ворот сборной Финляндии бывшего голкипера «Коннектикут Уэйл» Меэри Райсанена. Райсанен финишировал с 28 сейвами при 35 бросках. Девять игроков набрали более одного очка для Канады. В группе B Япония обыграла Данию со счетом 6:2, а Чехия обыграла Швецию со счетом 3:1. Оба победителя 2-0.