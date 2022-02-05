Хилари Найт вошла в историю, когда США обыграли Россию на Олимпийских играх среди женщин

Бывшая чемпионка мира по хоккею с мячом Хилари Найт забила гол и отдала результативную передачу, когда США обыграли Россию со счетом 5:0 в субботу в женском олимпийском хоккейном матче по бильярду.
Найт обогнал двух легенд американского хоккея с этими двумя очками. Ее 20 олимпийских очков за карьеру — четвертое место в олимпийской истории США, после того как она побила ничью с членом Зала славы Камми Гранато. Только у Дженни Поттер (32), Натали Дарвиц (25) и Кэти Кинг (23) больше.
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