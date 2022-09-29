Хильберто Рамирес готовится изменить жизнь против Дмитрия Бевола 5 ноября.

Ничего не изменится для Хильберто Рамиреса, если он выиграет 5 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах (DAZN).

Это потому, что «Зурдо» победит человека (Дмитрия Бевола), который победил человека (Канело Альвареса), что иногда является быстрым путем к новому знакомству, которое изменит жизнь в спорте, который может быть скупым в этом отношении.

Это лучшее, что можно сделать после победы над самим Альваресом.

«Это будет мой шанс [show] Весь мой потенциал», — сказал Рамирес Boxing Junkie.

Рамирес (44-0, 30 КО) уже добился успеха за свою 13-летнюю карьеру, удерживая титул чемпиона мира по цене 168 фунтов стерлингов в течение трех лет, а затем продолжая побеждать после подъема на 175. Идеальный рекорд поразителен. Сколько бойцов начали свою карьеру с 44 побед?

Однако предстоящий бой против Бевола — это возможность приблизиться к славе, которая пока ускользала от 31-летнего мексиканца.

Конечно, он должен победить. Это будет не просто. Россиянин вышел на ринг, чтобы сразиться с Альваресом в мае с репутацией хорошего боксера, но ушел с его 175-фунтовым титулом без изменений и некоторым почтением, учитывая репутацию Альвареса.

Это не ускользнуло от внимания Рамиреса, который знает, что он задумал. В то же время он настаивает на том, что его самые большие проблемы исходят изнутри.

«Я все время пытаюсь доказать себе, что я могу это сделать», — сказал он. «Самое сложное — это верить в себя. Вот почему я пришел в бокс, поэтому я говорю, что самое сложное испытание в моей карьере — это я сам. И я верю в себя, и я верю в то, что я могу сделать».

«Я был на темной стороне, я был на хорошей стороне. И вот я все еще стою».

Что, если он выиграет?

Очевидным путем было бы продолжение противостояния с товарищем по команде Артуром Петтербиевым, хотя российский игрок получил травму во время подготовки к октябрьскому бою с Энтони Ярдом, и его будущее неясно.

Бой, которого хочет Рамирес, будет со своим соотечественником Альваресом.

Рамирес представляет переполненный стадион «Ацтека» в Мехико, на котором собралось 130 000 болельщиков во время боя между Хулио Сезаром Чавесом, кумиром Рамиреса, и Грегом Хаугеном в 1993 году.

История продолжается

Вопрос в том, заинтересован ли Альварес. Он не горит желанием сражаться со своими собратьями-мексиканцами.

«Конечно, это главная цель, которая перед нами стоит», — сказал он о возможной встрече с Альваресом. «Два великих воина на ринге, два великих бойца. Люди просят об этом. Они хотят, чтобы бой состоялся».

«…Это должно быть что-то привлекательное», — добавил он, имея в виду любое нежелание со стороны Альвареса. «Тогда я [fight me] конечно.»

А теперь представьте, если бы Рамирес смог пройти это испытание — Бевол, Петербиф и Альварес — невредимыми. Это не мечта для него. Это план.

Его спросили о его конечной цели в боксе. Он ответил: «Будь легендой».

Связанный

Хильберто Рамирес нокаутировал Доминика Босселя в четвертом раунде.

История первоначально появилась на Boxing Junkie.