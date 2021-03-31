Хильде Ли: История русской кухни свидетельствует о контактах со многими странами | есть еду

На самом деле слово «закуска» означает «кусать». Вы берете небольшую чашку водки, пьете ее – вообще без напитка – а затем откусываете небольшую селедку или любую другую закуску, которую вы можете себе представить.

Обычная закуска в частном доме состоит всего из одного блюда – селедки. Это стандарт. Однако часто бывает и второе блюдо – кусочки колбасы, маринованные грибы или небольшой салат. Черный хлеб сопровождает закуску, а также является частью ужина. Для запекания есть тарелка сладкого масла.

Продолжим наш русский ужин. После закуски идет большая тарелка супа. В суп обычно входит кусок мяса, а если у вас есть овощи, например, морковь, капуста и репа. Сверху посыпать измельченным укропом. В отдельную посуду кладут мясо, приготовленное в супе. К мясу добавляется квашеная капуста со свежей тертой морковью и несколькими каплями оливкового масла.

Самая популярная добавка к супу – это большая кастрюля каши или тарелка перловой крупы. Их также подают с несладкой выпечкой с начинкой из вареной рыбы, яиц или капусты. После супа десерт для очень простой повседневной еды. Обычно это фруктовое пюре с кукурузным крахмалом.