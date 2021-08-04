Хитрость и Кэмми Street Fighter приходят в Fortnite

картина : Эпические игры

уличные бойцы Хайл и Кэмми идут в Это электронная игра который, что угодно, кто не в Это электронная игра На этом этапе. Что меня больше всего интересует, так это то, что, черт возьми, случилось с лицом Гайла .

Это то, что хитрость предполагаемый Походить

LR: Хитрость, Хитрость, Хитрость (все официальные изображения Capcom) картина : Capcom

Это странно, я знаю, но это странно знакомо . У нас есть 30 лет, чтобы привыкнуть к внешнему виду Хитрости, и у нас есть, и поэтому мы замечаем, что теперь Хитрость не похожа на Хитрость.

а это Это электронная игра Хитрость – это не то же самое, что Хитрость. Форма проверена, общий силуэт мужчины проверен, но вместо того, чтобы быть похожим на «Очень оживленный персонаж 80-х», Fortnite’s Хитрость выглядит как парень за рулем действительно большого грузовика, и прошлой ночью ему пришлось спать на диване друга. И сейчас Используя ракель как можно лучше уличный боец Письмо.

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По общему признанию, с тенями он выглядит лучше, вероятно, потому, что он закрывает Это электронная игра художественный стиль Странно расплывчатые глаза:

картина : Эпические игры

После того, как я достаточно разбил его решимость ، Известная старая ошибка, обнаруженная в аркадной версии Уличный боец ​​II:

Самый простой способ сделать это движение, когда противник головокружительный. Выполните движение для вспышка (зарядите вниз, затем нажмите и пинайте) и нажимайте кнопки жесткости и вперед, пытаясь сильно ударить за долю секунды до удара вперед. Если все сделано правильно, бросок Хитрости должен убить и повредить врагу; Однако противник будет заморожен и привязан (или «скован наручниками») перед Хитростью, пока игрок не использует невидимый бросок «открыть» их.

Как бы то ни было, к Guile присоединяется Камми, а Камми круто выглядит.

картина : Эпические игры

Оба персонажа будут доступны в игре 7 августа.