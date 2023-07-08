Хитрый газон Уимблдона лишил ее магии Большого шлема?

Трехкратный финалист турниров Большого шлема Каспер Рууд применил нестандартный подход к подготовке к Уимблдону, который многие считают самым престижным турниром в теннисе.
Это включало посещение большего количества концертов с участием его любимого певца The Weeknd, чем участие в настоящих теннисных матчах на лужайке.
Неудивительно, что 29-летний британец, занимающий 142-е место в мировом рейтинге, нокаутировал Радда во втором раунде в четверг. Рууда, занимавшего четвертое место в мире, это вполне устраивало. «Он намного лучший игрок на траве, чем я», — сказал Радд о Броуди.
Было время, когда многие из лучших теннисистов делали успех на Уимблдоне в центре внимания своих сезонов, а некоторые считали свою карьеру неполной, если не побеждали в колыбели этого вида спорта. Все, от Рода Лейвера до Мартины Навратиловой, говорили, что приехали на Уимблдон, чтобы прикоснуться к истокам этого вида спорта.
В настоящее время, когда популярность трех других турниров Большого шлема растет, а сезон травяных кортов превращается в извилистый обходной путь примерно за месяц до остального теннисного календаря, многие ведущие игроки, похоже, не могут найти время или свободное пространство. Сделать хорошую жизнь на газоне приоритетом. Если это стоило им вечности в теннисе, пусть будет так.
Кощунственно говорят, что для многих игроков, даже великих, Уимблдон стал просто еще одним турниром Большого Шлема.
Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко сказала: «Я не знаю, на мой взгляд, победа на Уимблдоне важнее, чем победа на Открытом чемпионате США или на Открытом чемпионате Австралии. Все они очень важные турниры».
Часть ответственности самого Уимблдона. В начале 2000-х, когда технологии ракеток и струн постоянно совершенствовались, чтобы помочь игрокам бить по мячу с новообретенной силой, Уимблдон начал засаживать все свои корты постоянным райграсом, а не смесью райграса и красной травы, которую он использовал. Переключение сделало корты более прочными и обеспечило более чистый и высокий отскок, что позволило поверхности больше походить на корт с твердым покрытием, чем на каток.
Примерно в то же время Открытый чемпионат Франции сделал свои корты более жесткими и быстрыми, что по сути привело к исчезновению специалиста по грунтовым кортам, который побеждал в Париже, но больше нигде. В течение нескольких лет игры на четырех турнирах Большого шлема стали более похожими, чем разными. Почти все они стали выигрываться одними и теми же игроками, и доминирующим повествованием о теннисе стало накопление титулов турниров Большого шлема в течение его карьеры, а не то, кто мог выиграть этот величественный титул против британских королевских особ на их корте. Коробка.
Тем не менее, остается верным то, что теннис на траве отличается от всех других видов тенниса, и у Всеанглийского клуба по-прежнему много поклонников.
Среди них почти все британские игроки, многие из которых выросли, гоняясь за теннисными мячами на лужайке своих местных клубов, и Новак Джокович, ныне считающийся величайшим игроком Открытой эры, начавшейся в 1968 году. Он знаменует собой начало игры в теннис. . Жизнь с просмотром Уимблдона по телевизору в детстве. Фрэнсис Тиафо и Себастьян Корда, оба пожилые американцы, сказали, что хотели бы, чтобы сезон травяных кортов был длиннее, потому что это соответствует их стилю и чистоте.
Боб Брайан, капитан Кубка Дэвиса США и обладатель четырех титулов Уимблдона в парном разряде, не сказал ничего более пугающего, чем прохождение через железные ворота Всеанглийского клуба.
«Это святой Грааль спорта», — сказал Брайан. «Нет ничего подобного».
Да, но этот проклятый газон — классическое покрытие, за которое боролись на трех из четырех турниров Большого шлема — практически исчез из спорта.
Даниил Медведев из России сказал, что всегда очень ценил Уимблдон — цветы, все в идеальном цвете и в нужном месте. еда; Роскошные раздевалки. Но тогда вам придется играть на траве, что может заставить лучших из вас почувствовать, что они плохи в теннисе.
«Ты проигрываешь, ты сходишь с ума», — сказал Медведев. «Ты такой:« Нет, я играл слишком плохо »». «
Стефанос Циципас провел большую часть времени между Открытым чемпионатом Франции и Уимблдоном, размещая в социальных сетях сообщения с шикарных мест со своей новой «родственной душой», звездой женского тура Паулой Бадосой из Испании, вместо того, чтобы тренироваться на траве.
Он сказал, что победа на грунте, особенно на Открытом чемпионате Франции, заставила его почувствовать себя грязным и грязным, и он провел ее наилучшим образом. По его словам, на траве он может показаться немного скрипучим и пустым, хотя в пятницу он выглядел немного не в своей тарелке после того, как обыграл Энди Мюррея, одного из величайших игроков травяного корта, на центральном корте.
У мужчин есть еще одна проблема. Джокович был так хорош здесь так долго, выиграв свои последние четыре титула Уимблдона в мужском одиночном разряде, семь матчей в общей сложности и победную серию из 31 матча — что иногда это показывает остальная площадка, в чем смысл?
«Кажется, дела идут лучше», — сказал Лоренцо Мюзетти, восходящий итальянец, который только недавно начал побеждать на траве. Он сказал, что там ему было трудно, потому что везде он мог встать и так далеко кинуть мяч. На Уимблдоне, даже с новым газоном, мяч остается достаточно низким, чтобы игроки три часа сидели на корточках и использовали мышцы ступней, икр и бедер для усиления своих движений, как лыжники, спускающиеся со склона. Это может быть одной из причин, по которой Джокович выделяется — он был элитным фигуристом до того, как начал заниматься теннисом, — и многие высокие игроки не пользуются преимуществами травы.
Женщины тоже борются. Первая ракетка мира Ига Святек, которая так и не прошла дальше четвертого раунда Уимблдона, сказала, что ее глубокие забеги на Открытом чемпионате Франции, которые она выиграла за последние два года, не позволили ей получить достаточно времени, чтобы отдохнуть и наиграться. Спички, чтобы справиться с неожиданным отскоком на газоне. Она сказала, что думала о тренировках на траве в межсезонье в ноябре и декабре, но решила, что это оставит ее неподготовленной к Открытому чемпионату Австралии в январе.
«В течение всего года я действительно не думаю об этом», — сказала она об лужайке.
Александр Давидович Фокина, многообещающий и опасный испанец на кортах с грунтовым покрытием и твердым покрытием, сказал, что у него возникли проблемы с уверенностью, как только он ступил на траву.
— Очень, очень трудно, — сказал он.
А еще есть Андрей Рублев, еще один россиянин, который описал траву как сводящую с ума, нервирующую форму тенниса, с розыгрышами и короткими счетами, которые могут показаться несущественными.
«Чувствуешь себя очень уверенно, а потом выходишь на корт, а парень, набирает четыре эйса, возвращает два, нереально — ниоткуда, ломает тебя, и сет окончен», — сказал Рублев. «И, может быть, иногда вы сильно напрягаетесь, например, я не могу двигаться, я не могу отправить один мяч в корт. Тогда парень совершает двойную ошибку, и мяч попадает в корпус вашей ракетки и попадает внутрь, и вы его разбиваете. , и тогда вы выиграете сет».
Медведев даже не думает, что игра на подготовительных курсах на траве имеет большое значение, потому что в Германии, Голландии и разных местах Англии трава разная. Он сказал, что поля во Всеанглийском клубе игрались слишком быстро, а поля на стадионе — медленно.
Будет ли он когда-нибудь чувствовать себя на траве как дома? Выиграв свой второй раунд в пятницу, он сказал, что, возможно, приближается.
Он сказал: «Может быть, у двери». Не внутри, а у двери.
Что касается Радда, то после поражения он сказал, что будет продолжать попытки, но победа на Уимблдоне, возможно, не предвидится. Каждый раз, когда он наносит убийственный удар справа, ему кажется, что он вот-вот споткнется и получит травму из-за того, как приземлится, а затем ему придется толкаться, чтобы преследовать следующий выстрел.
Он добрался до мужского парного турнира, что позволило ему немного задержаться, прежде чем вернуться в грунтовый теннис в Европе в конце этого месяца.
Он может быть мотивирован вне тенниса. The Weeknd должны были выступить в Лондоне в эти выходные.
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