Хитрый газон Уимблдона лишил ее магии Большого шлема?

Трехкратный финалист турниров Большого шлема Каспер Рууд применил нестандартный подход к подготовке к Уимблдону, который многие считают самым престижным турниром в теннисе.

Это включало посещение большего количества концертов с участием его любимого певца The Weeknd, чем участие в настоящих теннисных матчах на лужайке.

Неудивительно, что 29-летний британец, занимающий 142-е место в мировом рейтинге, нокаутировал Радда во втором раунде в четверг. Рууда, занимавшего четвертое место в мире, это вполне устраивало. «Он намного лучший игрок на траве, чем я», — сказал Радд о Броуди.

Было время, когда многие из лучших теннисистов делали успех на Уимблдоне в центре внимания своих сезонов, а некоторые считали свою карьеру неполной, если не побеждали в колыбели этого вида спорта. Все, от Рода Лейвера до Мартины Навратиловой, говорили, что приехали на Уимблдон, чтобы прикоснуться к истокам этого вида спорта.