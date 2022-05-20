«Хищники» связались со свободным российским агентом Андреем Кузьменко | Нэшвилл Предаторз

Если «Нэшвилл Предаторз» потеряет нападающего Филипа Форсберга из-за свободного агента, возможно, организация сможет активизировать поиски российского агента-фрилансера Андрея Кузьменко.

По словам Эллиота Фридмана из Sportsnet, «Хищник» провел предварительные переговоры с 26-летним правым вингером, и он считает, что они находятся в шорт-листе финалистов за его услуги.

Фридман также назвал «Каролина Харрикейнз», «Эдмонтон Ойлерз», «Ванкувер Кэнакс» и «Вегас Голден Найтс» в качестве других потенциальных претендентов.

«Мы опрашиваем короткий список команд», — сказал агент Кузьменко Дэн Мильштейн. Рассказывать прерывать. «Нет крайнего срока для выбора команды или подписания контракта на сезон 2022-23».

Кузьменко начинал в системе юниорской лиги в московском ЦСКА, пробившись в клубную команду КХЛ, когда ему было 18 лет. После четырех сезонов в ЦСКА Кузьменко перешел в СКА Санкт-Петербург в 2018 году. Он забил 52 гола и набрал 154 очка в 209 матчах.

Кузьменко закончил сезон 2021-22 со вторым по количеству очков (53) и седьмым по количеству голов (20) в Премьер-лиге, добавив при этом семь голов и 14 очков в 16 плей-офф. В этом году истек его четырехлетний контракт со СКА.

«Я ожидаю, что он (Кузьменко) будет одним из шести лучших нападающих», — сказал Мильштейн в подкасте Canucks Talk. «Он может вести силовую игру. Он очень силен, много работает, играет по обе стороны площадки, и мы ожидаем, что он окажет влияние с самого начала».

Считающийся одним из сильнейших форвардов КХЛ, Кузьменко может стать выгодным повышением результативности для «Хищников», которое, вероятно, будет стоить вдвое меньше, чем Форсберг может рассчитывать на открытом рынке.

Кузьменко может пойти по стопам бывших звезд КХЛ Артемия Панарина, Артема Зуба и Ильи Михеева, чтобы совершить прыжок в НХЛ.

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