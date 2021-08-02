Ходатайство о предоставлении убежища белорусский спортсмен поступил в посольство Польши в Токио

ТОКИО (Рейтер) – белорусский спортсмен кто отказался сесть в самолет После того, как она сказала, что ее отвезли в аэропорт против ее воли, в понедельник она вошла в посольство Польши в Токио. Прочитайте больше

24-летняя Кристина Циманоская сказала, что будет искать убежища в Польше, сказал член белорусской общины, с которым он контактировал.

Бегун остановился перед посольством в серебристом грузовике без опознавательных знаков около 17:00 по местному времени (08:00 по Гринвичу). Она вышла с официальным багажом своей команды, затем поприветствовала двух официальных лиц перед тем, как войти в здание.

С бегуном контактируют несколько агентств, в том числе Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, заявил официальный представитель МОК Марк Адамс на пресс-конференции в воскресенье.

В назревающем дипломатическом инциденте и Польша, и Чехия ранее публично предложили свою помощь.

«Она заверила нас, что она в безопасности, – сказал Адамс. – Мы снова разговариваем с ней сегодня утром, чтобы понять, что делать дальше». «Нам нужно слушать ее, знать, чего она хочет, и поддерживать ее в ее решении».

Бегунья, которая должна была пробежать 200 м на Олимпийском стадионе в понедельник, остановила свои Игры, когда сказала, что ее доставили в аэропорт на самолете Turkish Airlines.

Она сообщила корреспонденту Reuters через Telegram, что тренер из Беларуси в воскресенье пришел к ней в комнату в деревне спортсменов и сказал, что она должна уйти.

«Ко мне подошел тренер и сказал, что есть приказ сверху удалить меня», – написала она в письме. «В пять часов вечера они пришли ко мне в номер и попросили упаковать вещи и отвезти в аэропорт».

Но она отказалась сесть в самолет, заявив Рейтер: «Я не вернусь в Беларусь».

В заявлении Белорусского олимпийского комитета говорится, что тренеры приняли решение отозвать Циманоскую с Игр по рекомендации врачей относительно ее «эмоционального и психологического состояния».

Белорусский тренер по легкой атлетике Юрий Моисеевич заявил государственному телевидению, что «видел, что с ней что-то не так … Либо она изолировала себя, либо не хотела разговаривать».

Белорусская бегунья Кристина Цимановски входит в посольство Польши в Токио, Япония, 2 августа 2021 года. REUTERS / Kim Kyung-Hoon Прочитайте больше

Адамс сказал, что МОК продолжит переговоры с Циманоской в ​​понедельник, и руководство Олимпийских игр запросило полный отчет у Олимпийского комитета Беларуси.

В ответ на ряд вопросов журналистов о том, что МОК будет делать для обеспечения защиты других спортсменов в деревне, представитель МОК сказал, что они все еще собирают подробности о том, что именно произошло.

запрос статуса беженца

Член местной белорусской общины, которая общалась со спортсменкой всю ночь, рассказала Рейтер, что после долгих переговоров с различными официальными лицами она попросила убежища в Японии.

Правительство Японии заявило, что спортсменка остается в безопасности, в то время как организаторы Токио-2020 и Международный олимпийский комитет расследовали ее намерения.

«Япония координирует свои действия с соответствующими сторонами и продолжает принимать соответствующие меры», – сказал главный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

Марцин Пржидач, сотрудник Министерства иностранных дел Польши написал в Твиттере Эта Циманская «получила гуманитарную визу и может свободно продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет».

Олимпийский комитет Польши не сразу ответил на запрос о комментарии.

Министр иностранных дел Чехии Якоб Колханек заявил, что считает ситуацию вокруг Беларуси «скандалом».

«Чешская Республика готова помочь», – написал он в Twitter. «Мы предлагаем ей визу для въезда на территорию, чтобы она могла подать заявку на международную защиту вместе с нами. Наше посольство в Токио также готово помочь».

Отказ Циманоской сесть в самолет, о котором впервые сообщило агентство Рейтер, высветил раскол в Беларуси, бывшей советской стране, которой президент Александр Лукашенко кулаками руководит.

В понедельник представитель МОК заявила, что он принял ряд мер против Олимпийского комитета Беларуси в преддверии Олимпийских игр после общенациональных протестов в стране.

В марте Международный олимпийский комитет отказ признать Сын Виктора Лукашенко избран президентом Олимпийского комитета страны. Отцу и сыну запретили посещать игры в декабре.

(Репортаж Габриэля Тетро-Фарбера, Карлоса Громанна, Чанг Ран Кима) Автор Лила де Крейцер. Редакция Линкольн Фист и Шри Наваратнам

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