Ходорковский призывает другие русские меньшинства отделиться от Путина из-за войны на Украине

Ходорковский, который был самым богатым человеком России до того, как был арестован в 2003 году и приговорен к 10 годам тюремного заключения, пока его нефтяная компания ЮКОС находилась под контролем российского государства, имел в виду, в частности, известных российских олигархов Михаила Фридмана и Петра Авина из группы «Альфа». . Когда-то они были его товарищами среди первых семи правителей России в 1990-е годы, которые тогда контролировали большую часть экономики страны. Фридман и Авен покинули Россию сразу после российского вторжения в Украину только для того, чтобы подвергнуться санкциям Великобритании и Европейского Союза за якобы тесные связи с режимом Путина.

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Ходорковский также имел в виду Анатолия Чубайса, специального представителя Кремля, чей отъезд из России в конце прошлого месяца сделал его самым высокопоставленным чиновником, который ушел в отставку и покинул страну после вторжения. Чубис руководил приватизацией государственных предприятий в 1990-х годах, что стало источником значительного состояния Ходорковского, Фридмана и Авена.

Они входят в число многих представителей российской городской элиты, покинувших страну после вторжения.

Хотя Чубайс после своего ухода не делал никаких публичных комментариев, Фридман и Авин давали интервью, в которых жаловались на влияние санкций на их повседневную жизнь. Они заявили, что санкции отражают непонимание Западом того, что такие русские, как они сами, могут иметь какое-либо влияние на политику Путина.

Оба воздерживались от прямой критики Путина за вторжение в Украину, хотя Фридман, выросший в западноукраинском городе Львове, сказал журналистам после введения санкций Европейского Союза в отношении войны, что война была «большой трагедией», которая привела к быть «остановленным». Как можно скорее». Фридман сказал, что не хочет выступать против Путина прямо, потому что это не окажет влияния на принятие политических решений в России и в то же время поставит под угрозу сотни тысяч его сотрудников, оставшихся в России. READ Отношения между США и Турцией еще долго будут находиться в кризисе

Ходорковский сказал, что он согласен с тем, что было бы наивно полагать, что Фридман или Авен могут повлиять на Путина, чтобы тот прекратил войну. Путин полностью перевернул тактику власти в России с 1990-х годов, когда богатейшие российские олигархи сумели повлиять на правительство президента Бориса Ельцина.

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Но Ходорковский сказал, что если кто-то из этих миллиардеров хочет, чтобы с них сняли санкции, он должен доказать свою независимость от Путина. Он призвал их сказать, что они сожалеют о каких-либо отношениях с Путиным и больше так делать не будут. Ходорковский сказал, что предложение о том, что Путин может арестовывать сотрудников, которые оставили его в России, если они выступают против президента, было не более чем «прикрытием».

«Смешно даже слышать. Это значит, что у Путина есть какой-то контроль над вами. А если есть контроль над вами, значит, ваши ресурсы будут опасны во время войны». Приказы Кремля, такие как «оплата поставок», включая товары, официально находящиеся под эмбарго, сказал он, бизнес-лидеры могут поручить своим партнерам произвести эти платежи, и предупредил, что эти лица могут также попытаться повлиять на европейских политиков от имени Путина.

Комментарии Ходорковского могут вызвать отклик у находящихся под санкциями российских миллиардеров, которые пытаются отрицать любые связи с Путиным. Самые богатые россияне долгое время считали Ходорковского аутсайдером, который дорого заплатил за свои политические амбиции в то время, когда Путин в начале своего президентства стремился устранить любые вызовы.

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Пока Ходорковский страдал в концентрационном лагере в Сибири, другие, в том числе Фридман, Авин и Чубайс, адаптировались и затем извлекли выгоду из путинского режима. Фридман и Эвин подчеркнули важность отказа от политики в то время, когда российские миллиардеры все больше обязаны Кремлю. READ Медведев: экономика России и Беларуси должна быть интегрирована в единую валюту - бизнес и экономика

Ходорковский сказал, что эти и другие люди должны отпустить свой страх и говорить откровенно, даже если это будет означать риск для их жизни. Это настоящая война. Он сказал: «Люди умирают каждый день». Система, на которую я работал, убивает людей. Ваша личная судьба по сравнению с этим мало что значит. Рискни.»

Он сказал, что российские олигархи несут ответственность за то, чтобы «остановить военного преступника», и теперь им приходится расплачиваться за риск.

Ходорковский обвинил в решении Путина вторгнуться в Украину растущую изоляцию президента и сказал, что немногим людям, имевшим к нему доступ, удалось «исказить его взгляд на реальность». В результате Ходорковский предсказал, что Путин в конечном итоге столкнется с широкой негативной реакцией и что, возможно, в конце концов наступит его очередь расплачиваться за это.