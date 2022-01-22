Ходят слухи, что дата выхода часов Google Pixel — 26 мая.

Samsung Galaxy Watch 4 был Первые умные часы Wear OS 3. Фото : Виктория Сонг / Gizmodo

Слухи о грядущих умных часах Google Pixel ходят уже более года, и, хотя нам известны некоторые подробности о продукте, конкретная дата выпуска даже не предполагалась.

Сегодня это изменилось . Ликер Джон Проссер написал в Твиттере, что Google планирует выпустить Pixel Watch 26 мая, что совпадает с конференцией разработчиков устройств ввода-вывода.

Ранее Проссер заявлял, что Google может показать часы вместе с Пиксель 6 в октябре, но предупредил, что дата является движущейся целью. Позже он скорректировал график, заявив, что часы были отложены до первого квартала 2022 года. Теперь похоже, что устройство поступит во втором квартале.

Хотя Google не подтвердил дату выпуска — не меньше, чем существование Pixel Watch — Пока что эта последняя утечка должна воодушевить пользователей Android, которые ждали подходящего конкурента Apple Watch, потому что, как указывает Проссер, это «первый запланированный запуск устройства за кулисами». Более того, конференция Google I/O 2022, которая проходила с 18 по 20 мая прошлого года, могла бы стать логичным трамплином, учитывая, что именно на ней Google анонсировала Wear OS 3, самое значительное обновление своей операционной системы для часов. тому назад.

Мы давно слышим об умных часах, сделанных Google, и, хотя Google успешно развеяла эти слухи в прошлые годы, сейчас, возможно, самое подходящее время. а Декабрьский отчет Он утверждал, что кодовое имя устройства — «Рохан» и что у него будет круглое лицо (как практически у всех смарт-часов на Android). . Говорят, что он обеспечивает базовое отслеживание фитнеса, такие как подсчет шагов и монитор сердечного ритма, Наряду с другими функциями Взято из принадлежит Google Фитбит.

Было много предположений о том, как Google будет обращаться с умными часами после завершения приобретения Fitbit в прошлом году. Было неясно, выпустит ли компания устройство под брендом Pixel или пойдет по пути Nest и переведет подразделение умных часов под бренд Fitbit. Все возможно, но утечки и слухи предполагают, что носимое устройство станет дополнением к смартфонам Google.

Если предыдущие утечки верны, мы уже видели устройство. В конце прошлого года «Проссер» Размещено на его YouTube-канале Что претендует на официальное рекламное фото. Они представляют собой часы, похожие на те, что были представлены на апрельских показах — они имеют круглую форму и циферблат без рамки, который колеблется по краям.

Что касается технических характеристик, то, по слухам, носимое устройство может быть оснащено чипом Samsung Exynos и поддержкой Google Assistant. 9to5Googlee, который утверждает, что нашел тег функции «PIXEL_EXPERIENCE_WATCH» внутри приложения Google. Google, возможно, обратился к Qualcomm, но помните, что Google сотрудничал с Samsung, чтобы помочь исправить трагически неисправную операционную систему умных часов. Мы не удивимся, если это партнерство также будет включать использование стороннего оборудования.

Мы не знаем, сколько будет стоить час, но мы знаем, сколько будет стоить час. заинтересован в торговле Перечислить, поддержите его крайУтверждается, что они будут дороже, чем Fitbit, и по цене будут конкурировать с Apple Watch. Как и Apple Watch, Pixel Watch (если они так называются) нужно заряжать ежедневно. В любом случае, большая часть того, что мы думаем, что «знаем» о Pixel Watch, основана на предположениях и слухах, поэтому этот пользователь Android следит за своим волнением.