Ходят слухи, что Nintendo Direct выйдет на следующей неделе.

Пыль на последней презентации Nintendo Direct едва осела, но уже на следующей неделе появится еще один слух.

Начо Рекена — редактор испанского игрового журнала, руководство — Я шутил в последнее время дергать поток Новые объявления — на этот раз от крупных издателей о сторонних играх — должны появиться в следующий вторник, 28 июня 2022 года.

«У нас должен быть Nintendo Direct в следующий вторник», — сказал Рикина, как сообщается, в переводе ВГК. «Это будет в основном сосредоточено на сторонних играх — это то, чего мне сказали ожидать.



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«Мне также сказали, что там будут некоторые игры Persona, хотя я не знаю, какая именно», — добавила Рекина. «Мне также сказали, что будет еще одна игра, которая некоторое время была доступна на других платформах… она доступна уже четыре года».

Это последнее предложение особенно интригует, и некоторые ярые фанаты надеются, что эта четырехлетняя игра станет Red Dead Redemption 2 от Rockstar. Однако нам придется подождать и посмотреть.

Рекена — второй инсайдер индустрии, заявивший, что Nintendo Direct появится на следующей неделе, хотя этот человек, Алана Пирс из Sony Santa Monica, Я предложил Вместо этого он может прибыть 29 июня.

На прошлой неделе Nintendo Direct увидела Xenoblade Chronicles 3 в центре внимания В специальной трансляции Nintendo Direct в среду, 22 июня.