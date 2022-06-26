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Ходят слухи, что Nintendo Direct выйдет на следующей неделе.

26 июня, 2022
Artem Sokolov

Пыль на последней презентации Nintendo Direct едва осела, но уже на следующей неделе появится еще один слух.

Начо Рекена — редактор испанского игрового журнала, руководство — Я шутил в последнее время дергать поток Новые объявления — на этот раз от крупных издателей о сторонних играх — должны появиться в следующий вторник, 28 июня 2022 года.

«У нас должен быть Nintendo Direct в следующий вторник», — сказал Рикина, как сообщается, в переводе ВГК. «Это будет в основном сосредоточено на сторонних играх — это то, чего мне сказали ожидать.


«Мне также сказали, что там будут некоторые игры Persona, хотя я не знаю, какая именно», — добавила Рекина. «Мне также сказали, что будет еще одна игра, которая некоторое время была доступна на других платформах… она доступна уже четыре года».

Это последнее предложение особенно интригует, и некоторые ярые фанаты надеются, что эта четырехлетняя игра станет Red Dead Redemption 2 от Rockstar. Однако нам придется подождать и посмотреть.

Рекена — второй инсайдер индустрии, заявивший, что Nintendo Direct появится на следующей неделе, хотя этот человек, Алана Пирс из Sony Santa Monica, Я предложил Вместо этого он может прибыть 29 июня.

На прошлой неделе Nintendo Direct увидела Xenoblade Chronicles 3 в центре внимания В специальной трансляции Nintendo Direct в среду, 22 июня.

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