Хоккей — Финляндия и Швеция исключат игроков из команд российской лиги

В понедельник федерации хоккея двух стран заявили, что финские и шведские хоккеисты, которые играют в российской Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и других турнирах в России, не будут отобраны в свои национальные команды.

Этот шаг был предпринят после вторжения России в Украину, которое Москва называет «специальной военной операцией». «Позиция Федерации хоккея Финляндии заключается в том, что игроки, которые в следующем сезоне будут играть в России, не смогут играть за сборную», — говорится в заявлении Федерации хоккея Финляндии.

Финский клуб «Йокерит» также вышел из КХЛ в конце февраля, через несколько дней после вторжения. Шведская ассоциация хоккея с шайбой (SIF) заявила, что склоняется к тому, чтобы не выбирать шведских игроков, которые обмениваются в КХЛ, но примет официальное решение после окончания сезона.

«Но сейчас мы можем сказать, что ни один из игроков, участвовавших в квалификации КХЛ, не имеет права на участие в чемпионате мира в Финляндии», — говорится в заявлении ФИФА. Финляндия примет чемпионат мира 2022 года среди мужчин с 13 по 29 мая.

Согласно сайту лиги, в составах КХЛ было 31 финский и 30 шведских игроков, но после ухода «Йокерита» их осталось совсем немного, а многие игроки предпочли покинуть свои клубы после вторжения. Мужская сборная Финляндии по хоккею с шайбой выиграла олимпийское золото в Пекине в феврале, обыграв в финале команду Олимпийского комитета России. Швеция заняла четвертое место.

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