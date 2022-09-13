Холодная немецкая зима нависла над опасностью российской дезинформации | Германия | Подробные новости и репортажи из Берлина и других мест | ДВ

В то время как Германия приближается к зиме нормирования энергии, официальные лица предупреждают, что Россия может распространять дезинформацию в Интернете, чтобы вызвать социальные волнения в стране.

Об этом заявил глава комитета парламентского надзора немецкого бундестага, который следит за работой национальных разведывательных служб Германии.

«Ситуация серьезная, — сказал DW Константин фон Кнотс, член парламента от Партии зеленых. Партия зеленых вместе с социал-демократами Олафом Шольцем и неолиберальными советниками свободных демократов формирует правящее коалиционное правительство Германии.

Фон Ноутс сказал, что недавние события «еще раз показали, что Германия уязвима для российских операций по оказанию влияния».

Константин фон Ноттс возглавляет влиятельный Комитет парламентского надзора Бундестага Германии.

Его предупреждение прозвучало, когда люди в Германии все больше ощущают влияние роста цен на энергоносители после решения Москвы сократить поставки газа в Германию в ответ на западные санкции.

Ранее в этом году в рамках попытки подорвать российскую экономику из-за ее вторжения в Украину Европейский Союз ввел широкомасштабные санкции.

Но с приближением зимы официальные лица опасаются, что Россия может попытаться разжечь опасения по поводу нехватки газа или продовольствия в крупнейшей экономике Европы, чтобы вызвать негативную реакцию на эти меры.

«Наши спецслужбы давно заметили, что пророссийские субъекты организуют кампании в социальных сетях, таких как Telegram, с целью отравления общественных дискуссий и разделения нашего общества», — сказал фон Нотс.

«Вот почему в ситуации, в которой мы находимся, нам нужно уделять особое внимание тому, что они делают, и история с искаженным видео Анналены Бербок ясно показывает это».

Дело Барбук

Фон Ноутс имел в виду инцидент с участием министра иностранных дел Германии Анналлины Барбок, который дает представление о том, что может произойти в будущем.

В конце августа Барбок заявила во время панельной дискуссии в Праге, что будет продолжать поддерживать осажденную Украину, «независимо от того, что думают немецкие избиратели».

Ее замечание было частью длинного ответа, во время которого она также утверждала, например, что ее правительство поможет людям в Германии с высокой стоимостью жизни.

Но через несколько часов пророссийские аккаунты начали публиковать в Telegram видеоролики с осиротевшим приговором, часто добавляя вводящие в заблуждение фрагменты или ошибочные заголовки, которые искажают первоначальный смысл, согласно анализу Центра дезинформации, альянса исследователей в Европе, который его отслеживает. . Российская дезинформация поделилась с DW.

Министр иностранных дел Германии Анналена Барбок часто становится мишенью дезинформационных кампаний России.

Вскоре клипы распространились на другие платформы социальных сетей, такие как Facebook, Twitter, Instagram и YouTube, где ими поделились члены ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) и Социалистической левой партии, как и до сих пор. — Правильные крайние счета.

По словам исследователей, именно так клипы попали к немецкой публике. Через день после комментариев Барбок в немецкоязычном Твиттере появился хэштег с просьбой уйти в отставку.

— сказала Юлия Смирнова из Института стратегического диалога, которая участвовала в анализе распространения роликов.

Сосредоточьтесь на войне в Украине

Попытки российского правительства повлиять на общественное мнение в крупнейшей экономике Европы не новы: с первых дней холодной войны Германия была главной целью российских и советских информационных операций.

За последние десять лет рост платформ социальных сетей усугубил это явление. Только в период с 2015 по 2021 год исследователи отследили более 700 российских кампаний, нацеленных на Германию.

Они распространяют ложную или вводящую в заблуждение информацию по десяткам различных вопросов, от иммиграции до прав человека, преследуя при этом одну и ту же цель — углублять существующие разногласия и создавать новые.

Ситуация изменилась, когда в феврале в Украину начали входить российские танки. С тех пор, по словам исследователя Смирновой, российские усилия по дезинформации были сосредоточены почти исключительно на войне.

Она добавила, что одной из целей было изобразить энергетический кризис в Европе как результат солидарности Запада с Украиной.

«Рассказ, продвигаемый российской пропагандой, состоит в том, что людям в Германии должно быть холодно из-за Украины, и теперь, когда приближается зима, этот рассказ имеет больше возможностей, чем когда-либо, найти отклик у законно встревоженных людей», — сказала Смирнова.

Нас ждет трудная зима

Другие исследователи поддержали ее оценку.

Пиа Ламберти из немецкой исследовательской организации CeMAS заявила, что ожидает, что этой зимой Россия активизирует усилия по борьбе с Германией.

«Опыт научил нас, что Россия склонна распространять дезинформацию в периоды социальной напряженности», — сказала она, например, когда сотни тысяч беженцев прибыли в Германию из раздираемой войной Сирии в 2015 году.

Ламберти, социальный психолог, добавил, что всякий раз, когда страны сталкиваются с серьезными социальными испытаниями, такими как надвигающаяся зима в Германии с потенциальными лишениями, «один из возможных результатов заключается в том, что люди проявляют больше солидарности».

Но она подчеркнула, что «часто происходит обратное, и вы видите рост национализма и корысти.

«Дезинформационные кампании, как правило, хорошо понимают человеческую психологию и пытаются развивать эти тенденции», — добавила она.

Демонстранты на демонстрации правых против повышения цен в немецком городе Лейпциг 5 сентября 2022 г.

До сих пор протесты против роста стоимости жизни и, в частности, резкого роста цен на энергоносители были относительно небольшими.

Но когда на страну опустились первые холодные осенние ночи, в зданиях стало холодать, а на улицах темнеть, крайние левые и правые партии политического спектра объявили «горячую осень» регулярными демонстрациями в понедельник.

Официальные лица, включая представителя Константина фон Нотса, опасаются, что пророссийские деятели могут попытаться радикализировать протесты с помощью кампаний по дезинформации.

«Давайте проясним: каждый в нашей стране имеет право протестовать против роста цен и, слава богу, вывести этот протест на улицы», — сказал он.

«Но каждый из нас — политики, журналисты, граждане — должны быть очень осторожны, чтобы не быть использованными в своих интересах деятелями, которые не желают добра нашему обществу».

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