Холодное озеро превратилось в Россию из советских времен для предстоящего фильма

Местный режиссер хочет снять новый фильм в Холодном озере, который превратит город в советскую Россию.

Холодное озеро Cold Lake снова появится на большом экране, но совсем перевернется в другом месте.

Местный режиссер Крис Кауден написал еще один сценарий, который превратит Холодное озеро в Россию из советских времен для своего нового фильма, Арматура.

«Мы хотим показать Голливуду, другим регионам кинопроизводства или людям, что в этой области может быть много всего», – заявил Лейкленд на этой неделе. «Здесь много всего. Это может быть Россия, Канада, это может быть (где угодно), если мы будем снимать в нужных местах».

Холодное озеро было показано на Моменты в пространстве-времениВ нем рассказывается история девочки, которую усыновила семья из Северной Америки, когда она заботится о своем дедушке, страдающем болезнью Альцгеймера.

Хотя официально не было объявлено, что фильм был снят в Холодном озере, Кауден сказал, что в моменты пространства-времени были намеки, которые очень ясно дали понять тем, кто о них заботится.

«Я хотел рассказать историю в области, которую я знал, но другое дело в том, что мы действительно хотели сделать Cold Lake на карте как место для других кинематографистов в Альберте и Голливуде, а также везде, где они приезжают и снимают в Cold Lake. Мы думаем, что это прекрасное место, и мы хотим построить индустрию ».

Арматура В настоящее время на стадии подготовки и литья.

Кауден до сих пор не знает сюжета этого фильма, но он делится им, уделяя внимание теме торговли людьми.

«Это важная тема, на которой мы хотим сосредоточиться и просвещать общественность».

История стала средством для Пэтти Срисуван, которая также будет сниматься в фильме и является продюсером, пережить травмирующее событие.

«Я подверглась сексуальному насилию», – сказала Серейсван, добавив, что ее случай подчеркивает тот факт, что женщинам необходимо иметь право голоса.

“Я чувствую, что женщин просят молчать и ничего не говорить. Я думаю, что женщине неприятно видеть, как подобное происходит снова и снова … Как рассказчики, мы обернули идею вокруг торговли людьми, но это это просто инструмент для рассказа истории. Но самое главное … Мы хотим, чтобы женщины вышли, высказались и смогли защитить себя ».

Арматура Для Коудена и Сресвана это был способ справиться с разочарованием, которое они испытали в месяцы после нападения на Срисван.

«Мы не знали, что делать с этой энергией, и это очень расстраивало», – отметил Кауден. Затем мы подумали: «Почему бы нам не воплотить этот негативный опыт в художественную форму?» Если мы создадим что-то из него, это будет позитивным, и мы сможем поделиться этим, чтобы другие могли относиться к нему.

Срисван описала своего персонажа как супергероя, ищущего справедливости для женщин.

«Моя героиня, та, которой сказали ничего не говорить. Она через многое прошла и решила сказать« достаточно, достаточно », и решила отомстить, попытаться поговорить и помочь другим говорить. Это своего рода метафора, которая Я хочу попытаться заставить других людей, которые прошли через нечто подобное, говорить за себя ».

После успеха Моменты в пространстве-времениКауден и Сресван надеются, что местные сообщества поддержат их в создании новой индустрии в районе Холодного озера.

«Главное, что мы хотим подчеркнуть, – это то, что мы хотим создавать рабочие места», – подчеркнул Сересван. «Только благодаря этому проекту мы создали много рабочих мест для людей во многих сферах».

Кауден добавил: «Последний из недавних фильмов … более 100 рабочих мест. Наша главная цель – создать здесь целую отрасль, а другая наша задача – подать заявку на финансовый грант, буквально все эти деньги и больше людей возвращается в город, потому что у нас есть внешние инвесторы. «Деньги в город. Мы хотим его увеличить».

Все желающие принять участие в фильме могут отправить электронное письмо на адрес [email protected]

Робин Генри, Бонневиль Нью

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