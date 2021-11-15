Хорватия предупреждает, что демократия на Балканах в опасности и разногласия нарастают

Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грилич-Радман на встрече министров иностранных дел Европейского союза в Люксембурге 21 июня 2021 года. REUTERS / Joanna Giron / Pool

БРЮССЕЛЬ (Рейтер) — Министр иностранных дел Хорватии предупредил в понедельник, что демократия находится под угрозой в балканских странах, стремящихся присоединиться к Европейскому союзу, при этом Босния вызывает особую озабоченность, в то время как главный дипломат Европейского союза пообещал возродить Северную Македонию. Попробовать членство.

Политический кризис в Боснии, спорадические столкновения между Косово и Сербией и политическая нестабильность в Черногории и Северной Македонии — на фоне зашедшего в тупик процесса расширения ЕС — угрожают подорвать многолетний прогресс в регионе.

«Ситуация на Западных Балканах ухудшается, и разногласия становятся все глубже … Мы также видим угрозу демократии», — заявил журналистам министр иностранных дел Глик Радманн.

Он также предостерег от призывов к сепаратизму в Боснии. «Действия, напоминающие эхо 1990-х годов, должны быть прекращены», — добавил он, имея в виду этнические конфликты того десятилетия после распада Югославии.

Согласно дипломатической ноте, которую ознакомило агентство Reuters, министры иностранных дел ЕС на встрече в Брюсселе были проинформированы о «все более сложной» политической ситуации на Балканах.

«Общественная поддержка интеграции в ЕС размывается, а отчужденная националистическая риторика и политика идентичности набирают силу», — говорится в дипломатической ноте, распространенной среди 27 стран ЕС.

В меморандуме говорится, что стратегия ЕС по привлечению Сербии, Косово, Боснии и Герцеговины, Черногории, Албании и Северной Македонии в ЕС нуждается в новом импульсе, признавая, что 18-летние усилия по вовлечению стран в блок были парализованы.

Босния переживает самый серьезный политический кризис с момента окончания войны в 1990-х годах, возрождая опасения нового конфликта после того, как боснийские сербы в конце июля заблокировали действия центрального правительства.

Германии угрожали В пятницу, чтобы сократить финансовую поддержку Боснии, назвав призывы к частям Боснии отделиться или ослабить балканское государство «безответственным и неприемлемым», и лидера боснийских сербов Милорада Додика в качестве конкретного виновника.

В соответствии с Дейтонскими мирными соглашениями, которые положили конец разрушительной войне 1992–1995 годов, при поддержке США Босния была разделена на два автономных региона — Сербскую республику и федерацию, в которой доминируют хорватские и мусульманские боснийцы, связанные слабым центральным правительством.

Конституция страны является частью мирного соглашения.

После того как премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев избежал вотума недоверия на прошлой неделе, глава внешнеполитического ведомства ЕС Хосеп Боррелл заявил в Twitter, что официальные переговоры о членстве в ЕС должны начаться в ближайшее время. Болгария против присоединения Северной Македонии по языковым и культурным причинам.

«Наша позиция остается неизменной: Северная Македония и Албания представили результаты, и мы надеемся провести первые межправительственные конференции в ближайшее время», — сказал Боррелл, имея в виду переговоры о членстве.

(Отчетность Робина Эммотта). Редакция Уильяма МакКлейна

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