Хорнер объясняет медленную остановку Переса на Гран-при России на фоне неоднозначного мандата Формулы-1

Начиная с летних каникул, правила процедуры остановки совсем немного изменились. С тех пор несколько команд испортили свои остановки. Самым большим сюрпризом для них стал Red Bull.

Объявления Статья продолжается под этим объявлением

Известные на трассе как команда с самыми быстрыми пит-стопами, они останавливаются менее чем за две секунды как база команды. Однако даже экипаж Милтона Кейнса допустил большие ошибки в двух гонках подряд, Монце и Сочи. Эти роковые ошибки дорого им обошлись.

Итак, что говорит босс Red Bull Кристиан Хорнер в разгар дебатов о том, почему так много команд портят свои позиции?

Объявления Статья продолжается под этим объявлением

Погрузитесь глубже

Кто такая девушка Макса Ферстаппена – Келли Пике?

Новые правила остановки заставляют команды с трудом адаптироваться

Эксперты по безопасности в FIA были недовольны тем, как быстро развивались стопы. Команды работали на пределе возможностей, и FIA сочла это слишком опасным для механиков.

Таким образом, правила, касающиеся остановок, изменились со времен Спа-Франкоршам, и теперь отдельные этапы действий должны быть очень четко разделены.

БУДАПЕШТ, Венгрия – 1 августа: Макс Ферстаппен из Нидерландов, Red Bull Racing, Серхио Перес из Мексики и Red Bull Racing разговаривают в гараже во время отсрочки подачи красного флага во время Гран-при Венгрии Формулы-1 в Венгрии 1 августа 2021 года. Будапешт, Венгрия. (Фото Марка Томпсона / Getty Images)

Фактически это означает, что водитель увидит загорающийся зеленый свет только тогда, когда все четыре механика на всех четырех колесах нажмут определенную кнопку после того, как колеса закончили замену, а затем автомобиль будет опущен с лебедки. Только после этого водитель может покинуть бокс. Если кнопка нажата слишком рано, индикатор остается красным. Именно это случилось с Red Bull.

Кристиан Хорнер объясняет, как на Red Bull повлияли изменения правил

Кристиана Хорнера спросили, было ли то, что произошло в Монце и Сочи, прямым результатом изменения правил FIA. Он считает, что, хотя эти две ситуации различались, все это произошло из-за новых правил.

Формула-1 F1 – Гран-при России – Сочи Автодром, Сочи, Россия – 24 сентября 2021 г. Босс Red Bull Team Кристиан Хорнер во время пресс-конференции FIA / Опубликовано REUTERS Вниманию редакторов – Это изображение предоставлено третьей стороной. Нет отзывов. не архивировать

“Монца стала результатом этой, да, человеческой ошибки (После заклинивания колеса Ферстаппена механик нажал кнопку гаечного ключа на несколько десятых секунды раньше.)

Объявления Статья продолжается под этим объявлением

В Сочи все было по-другому: когда Перес менял шины, правое заднее колесо застряло, Чико подумал, что у него есть отметка, чтобы уехать, но ему пришлось снова остановиться.Поэтому процесс утверждения вождения должен начинаться заново.

Мы говорим здесь только о нескольких секундах, но в этом режиме они складываются. Конечно, с тех пор, как правила изменились, мы постоянно тренируемся на пит-стопах, но это верно – становилось все труднее и труднее.“, объяснять Хорнер. (переведено через гугл)

Объявления Статья продолжается под этим объявлением

Смотреть историю: К крупнейшим авариям 2020 года относятся Леклерк, Феттель и Грожан.

Командам потребуется некоторое время, чтобы приспособиться к новым правилам, поэтому мы можем ожидать более медленных остановок, что придаст энергии более поздним гонкам.