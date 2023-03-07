Хорошие (Брюинз) и плохие (Патрик Кейн) новые приобретения

Нападающий Райан О’Рейли видел как взлеты, так и падения после того, как 17 февраля капитан «Сент-Луис Блюз» был обменян в «Торонто Мэйпл Лифс».

У него была результативная передача в дебюте и хет-трик в третьей игре. С тех пор его не засчитывали, и он получил травму в восьмой игре, когда удар товарища по команде попал ему в руку.

Мэйпл Лифс анонсировали В понедельник MVP плей-офф 2019 будет помещен в резерв со сломанным пальцем и выбыл на неопределенный срок. Ожидается, что он вернется в плей-офф.

Игрокам требуется некоторое время, чтобы приспособиться к своим новым товарищам по команде и системам, но вот посмотрите, у кого был сильный старт или самые трудные времена после крайнего срока обмена:

Победители и проигравшие торговые дедлайны: Скачать Rivals Восточной конференции

Защитник «Бостон Брюинз» Дмитрий Орлов с момента обмена набрал девять очков в пяти играх.

Сильное начало

Защитник Дмитрий Орлов и другие новички Брюинз: Привлеченный для оборонительной части своей игры, Орлофф обеспечил лучшее нападение для команды №1 НХЛ. Он был назван суперзвездой недели и имеет три гола и девять очков в пяти играх. Тайлер Бертуцци получил результативную передачу в своем дебютном бостонском матче, неплохо сыграл и Гарнетт Хэтэуэй (2 передачи, 10 аутов). «Они знают, как мы ценим то, что они делают для нашей команды, и они могут улучшить нас и помочь нам стать более успешными», — сказал журналистам тренер Джим Монтгомери.

Защитник Шайн Гостспайр, «Харрикейнз»: У него два гола и две передачи, все в большинстве в первых двух играх. До его прихода «Харрикейнз» провели четыре игры с забитыми голами. С тех пор они 7 на 9.

Нападающий Иван Барбашев, «Голден Найтс»: У него два гола и пять очков в четырех матчах с момента ухода из «синих». Его общее количество очков в этом сезоне снизилось, но он больше похож на лучшего бомбардира прошлого сезона, набравшего 60 очков.

Защитник Расмус Санден, «Кэпиталз»: Сандин, который был приобретен в обмен на Эрика Густафссона, отдал три результативные передачи в своем дебюте, а также забил и сделал одну результативную передачу во второй игре. В большинстве он набирал в среднем три минуты, когда Джон Карлссон выбыл, а Орлов и Густафссон обменялись.

История продолжается

Другие: Тимо Мейер забил в своем дебютном матче за «Девилз», как и Ник Бьюгстад ​​за «Ойлерз» и Ник Ричи за «Флэймз». …вратарь Джонатан Квик, Торгуется дважды за два дня, он выиграл свой дебют в Golden Knights. … Защитник «Кингз» Владислав Гавриков постоянно присутствовал на поле и в понедельник забил свой первый гол за «Лос-Анджелес».

Тяжелые времена

Нападающий Патрик Кин, «Рейнджерс»: Кен и Артемий Панарины определились со своей привычкой быть последним на льду Панарин победит, и они работают над восстановлением той химии, которая была у них в Чикаго. У Кейна минус 4, нет очков в первых двух играх, но они тренируются перед следующей игрой в четверг.

Защитник Райли Стиллман, «Сейбрз»: Он был травмирован в бою с новичком Молнией Таннером Жанно во втором бою и ежедневно получает травму верхней части тела.

Коннор Бедард часы: У кого больше всего шансов получить талант поколения?

Защитники Густафссон и Люк Шенн, Мэйпл Лифс: В среднем они проводят менее 12 минут за игру из-за глубины «Торонто» на синей линии. Густафссон (11:57) набирал в среднем 20:22 с Вашингтоном, а Шинн (11:26) набирал в среднем 17:11 с Ванкувером.

Защитник Филип Хроник, «Кэнакс»: Хёрт в своей последней игре с «Детройтом» не дебютировал в Ванкувере. «Я не знаю, было ли это неделей или обычным делом», — сказал тренер Рик Токчет, добавив, что защитник должен был прибыть в понедельник вечером. «Кэнакс» уступили свои 12 лучших защищенных островитян первого раунда 2023 года (ранее приобретенные в рамках сделки с Бо Хорватом) Хронеку, у которого есть еще один год по контракту, прежде чем он станет ограниченно свободным агентом.

Другие: Нападающий «Пингвинз» Микаэль Гранлунд, пополнивший шестерку худших, не имеет ни бросков, ни очков в первых двух играх. … Нападающий «Шаркс» Фабиан Зеттерлунд, приобретенный по сделке с Мейером, в первых трех играх имел минус 5, а в понедельник стал плюс 1.

Эта статья изначально появилась в USA TODAY: Результаты обмена в НХЛ: хорошо (Брюинз) и плохо (Патрик Кейн)