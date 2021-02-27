Хотел полюбить складные телефоны, но новые быстро устаревают

Эндрю Хойл / Cnet



Посмотрим правде в глаза, сотовые телефоны, даже самые лучшие, больше не интересны. Все они мощнее, чем нам действительно нужно, и все они имеют отличные многообъективные камеры, и все они в основном выглядят одинаково. Я действительно хотел бы, чтобы складные телефоны дали образ столь необходимого индустрии адреналина, но спустя более чем год после их появления они поблекли, как мокрый фейерверк, и оставил меня разочарованным.

Я проработал в CNET десять лет и большую часть этого времени специально занимался сотовыми телефонами. Я видел, как многие приходят и уходят. Я видел взлеты и падения BlackBerry, и я видел странные идеи телефона, такие как русский телефон. Yotaphone со вторым экраном e-ink И я видел сокращенное направление изогнутых телефонов, таких как LG G4 И Samsung Galaxy Tour. Но в последние годы настоящие инновации, казалось, были отодвинуты в сторону, и каждая компания должна была проводить то, что легко могло быть обзором самого продукта.

Подумайте об этих фразах: «Большой яркий экран», «Отличная установка с несколькими задними камерами», «Привлекательный дизайн из металла и стекла». Вы можете вспомнить множество телефонов, к которым эти чувства не применимы? В результате все телефоны очень хорошие, но, значит, и скучные. Каждый год обновление добавляет к камере несколько мегапикселей, то есть чуть меньше размера экрана. Или небольшая доработка конструкции, которая по сути представляет собой прямоугольную плиту.

Джеймс Мартин / Cnet



Я понял. Инновации обходятся дорого, и тратить миллионы долларов на поиски новой идеи означает, что вам нужно убедиться, что она будет хорошо продаваться. LG выяснила это своей ценой с такими телефонами, как Странная модель G5, Который плохо продавался, и теперь компания с нетерпением ждет этого Продать телефонный бизнес.

Когда появились складные телефоны, это подняло мне настроение. Вот и нововведение. Вот эта новая технология, которая действительно вернула меня, когда я впервые увидел ее лично, и снова заставила меня взволновать возможности того, какими могут стать телефоны. Я знаю, что я не единственный, кому нравится идея телефона, который вы носите на запястье, как часы, и раскладываете, когда вам нужен большой экран. Но где это?

Складки, которые у нас есть … хороши. В Galaxy Z Flip И Moto Razr Конструкция раскладушки удобна в том, что делает телефон с большим экраном более компактным, вместо этого складывая его пополам. Галактика Фолд 2 И Huawei Mate X По сути, это планшеты, которые складываются пополам в телефоны, что тоже хорошо.

Эндрю Хойл / Cnet



Но за пределы экрана кривизны они не вышли за пределы. Они не изменили то, как мы используем наши телефоны, и не совершили беспрецедентной революции настолько, чтобы полностью изменить облик мобильного телефона. Они используют ту же версию Android, только с несколькими небольшими изменениями в некоторых приложениях, чтобы дать немного дополнительных функций, но немного больше. На самом деле это тот же телефон, что и раньше, но вы можете сложить их пополам. Мне совершенно ясно, что у меня дома есть Galaxy Fold и Z Flip, но они лежат в ящике между другими предыдущими телефонами, и у меня нет большого желания вынимать их снова.

И вы хорошо платите за эту универсальную функцию, поскольку все складные телефоны стоят намного дороже, чем их производители. В свою очередь, это означает, что внедрение этой технологии невелико, что не дает этим компаниям или внешним разработчикам стимула думать о новых и инновационных способах использования этой технологии. Со временем складные телефоны могут быть брошены в кучу других мошенников вместе с банановыми телефонами. Гибридная камера / телефон Samsung И Телефон отображается в 3D.

Но я не надеюсь. Надеюсь, он сохранится и превратится во что-то полезное и захватывающее. Честно говоря, я надеюсь, что Apple возьмется за дело, потому что она стремится использовать новые технологии только тогда, когда они действительно могут использовать их с пользой, хотя это может быть не всегда (Я смотрю на тебя, 3D Touch).

Эндрю Хойл / Cnet



Но больше всего я надеюсь, что ни одна мобильная компания не боится вводить новшества и делать что-то немного другое. Раньше телефоны были забавными, и мероприятия по запуску были действительно захватывающими, когда можно было увидеть крутые новые технологии, которые будут представлены на этот раз.

Это волнение никогда не было таким, каким оно было раньше. Сейчас на дне камина мерцает пепел, и каждый запуск общественного телефона грозит превратиться в ведро с песком, которое может полностью его погасить. Есть вероятность, что складные телефоны – это пламя, превращающее этот тлеющий уголь в ревущий ад, но я не пропускаю пальцы.