Хотите немного Ryzen в вашем Surface? Ходят слухи, что Microsoft тоже этим занимается

Согласно сообщению немецкого новостного сайта WinFuture, Новый ноутбук Microsoft Surface 4, выпуск которого запланирован на апрель, будет предлагать варианты процессоров AMD и Intel бок о бок.

С Surface Laptop 3 2020 года выбор AMD достался только более крупной 15-дюймовой модели – меньшая 13,5-дюймовая версия была представлена ​​только Intel. Но в этом году с Surface Laptop 4 WinFuture заявляет, что процессоры Ryzen 5 4680U и Ryzen 7 4980U «Surface Edition», которые были немного изменены для узкой вертикальной интеграции Microsoft, также будут доступны на меньших 13,5-дюймовых ноутбуках Surface.

Оба процессора Ryzen включают в себя интегрированную графику Vega, а модели Surface, как ожидается, будут иметь до 16 ГБ ОЗУ и SSD до 512 ГБ – хотя пока нет информации о том, будут ли последние два подключены или припаяны. Эти модели Ryzen будут конкурировать с процессорами Intel i5-1145G7 и i7-1185G7 Tiger Lake с графикой Iris Plus 950; Ожидается, что модели Tiger Lake будут предлагать до 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ SSD.

Мы должны подчеркнуть, что на данный момент это все еще распространено – эта информация основана только на спецификации, которую WinFuture сообщает, что она получила от неназванного дилера. Если предположить, что слухи распространятся, это хорошая новость для тех, кто хочет многоядерной работы над своим новым ноутбуком Surface.