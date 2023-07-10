Хотите отдохнуть от Diablo 4 и поиграть во что-нибудь другое? «Это хорошо», — говорит Blizzard.

Blizzard сообщает игрокам Diablo 4, которые достигли всех своих целей, что неплохо сделать перерыв в игре перед запуском первого сезона, получившего название злокачественный сезон 20 июля.

Diablo 4 запустила большую игру в начале июня, став Самая быстро продаваемая игра Blizzard всех времен . Прошло всего пять недель, но некоторые игроки уже достигли 100-го уровня с закаленным персонажем-экстремистом и теперь часто нацеливаются на фарм, пытаясь получить добычу, которая постепенно увеличивает их силу. Есть даже Отчеты игроков, прошедших Nightmare Dungeons 100-го уровня в режиме Hardcore.Которая сейчас считается одной из самых сложных задач в игре. В результате, некоторые игроки говорят, что им либо надоела концовка Diablo 4 после того, как они втиснули сотни часов за такое короткое время, либо они чувствуют себя перегруженными.

в течение Последний прямой эфирДжо Пьепиора, заместитель игрового директора Diablo 4, сказал, что команда Blizzard следует своим собственным советам, и назвал запуск новых сезонов прекрасным временем, чтобы вернуться в ролевую игру, потому что это дает всем новый старт.

«Когда вы забиваете все голы и делаете то, что считаете важным, и хотите сделать перерыв, чтобы немного поиграть во что-нибудь другое, это нормально», — сказал Пьепиора. «И мы делаем то же самое. Но когда начинается сезон и вы можете придумать что-то новое, это прекрасное время, чтобы вернуться, особенно если вы хорошо провели время, играя в нее раньше, это именно то, когда вы должны вернуться вернитесь и ознакомьтесь с новой Diablo 4».

«Скажу честно, когда выйдет следующий WoW [World of Warcraft] Расширяйтесь, есть ненулевой шанс, что я буду играть в WoW какое-то время», — добавил ведущий продюсер игры Тим Исмей. Но здорово знать, что есть момент, когда я могу вернуться к Diablo 4, и все будут в равных условиях».

Игроки Diablo 4 должны создать нового персонажа, чтобы играть в контент первого сезона, а это значит, что игроки могут безопасно сделать перерыв, не оставшись позади. Сезоны «позволяют всем начать новую жизнь», — сказал Род Фергюсон, директор по развитию Diablo.

Стоит отметить, что вам нужно пройти кампанию Diablo 4, чтобы участвовать в первом сезоне, что имеет смысл, учитывая, что миссия первого сезона происходит после событий кампании. Но, если вы прошли кампанию один раз, все последующие персонажи могут пропустить кампанию, а это значит, что вы можете сразу застрять в 1-м сезоне. Проверять Интерактивная Диабло 4 Карта, чтобы начать отслеживать ваш прогресс во время игры.

Уэсли — редактор новостей IGN в Великобритании. Вы можете найти его в Твиттере по адресу @wyp100. Вы можете связаться с Уэсли по адресу [email protected] или тайно в [email protected].