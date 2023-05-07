science

Христя Вриланд призывает выпускников стать «великим поколением»

7 мая, 2023
Marfa Fedoroa

Это часть нашего освещения вступительного обучения Северо-восточного университета в 2023 г. Для получения дополнительной информации, включая прямую трансляцию, фотографии и прямую трансляцию в течение всего дня, Посетите наш специальный сайт Начальная страница.

Христя Фриланд, вице-премьер-министр и министр финансов Канады, объединила темы устойчивых достижений и бесстрашных амбиций в своем обращении к аспирантам на 121-й церемонии вручения дипломов Северо-восточного университета в воскресенье в Fenway Park в Бостоне.

Фриланд продемонстрировала суровые глобальные реалии, с которыми ее аудитория была знакома: постоянное нападение на демократии со стороны авторитарных режимов, мощный подъем богатых за счет среднего класса, повышение уровня моря и сопутствующие опасности, связанные с изменением климата. .

Она была полна решимости вдохновить выпускников занять определенную позицию.

«Благодаря образованию, которое вы получили в этой исключительной школе, вы получили возможность формировать будущее — нашу планету, ваши страны и вашу страну», — сказала Вриланд. «Я верю, что все вы можете — и все должны — стать величайшим поколением этого века».

Она имела в виду фамилию, полученную в 1940-х годах поколением, которое сражалось и выиграло Вторую мировую войну, включая, по ее словам, ее деда.

«Благодаря образованию, которое я получила в этой исключительной школе, у меня появилась возможность формировать будущее», — сказала Вриланд. Фото Мэтью Модоно / Северо-восточный университет

Цитируя покойного американского автора, Вриланд сказал: «Тони Моррисон сказала, что если есть книга, которую вы хотите прочитать, но она еще не написана, вы должны ее написать». «Наши полки заполнены историями людей, которые когда-то были молодыми выпускниками, такими же, как и вы, — молодыми женщинами и мужчинами, стоящими между надеждой и тревогой, когда они готовятся вступить во взрослую жизнь. Они наполнены историями тех, кто по-своему , поднялись, чтобы ответить на вызовы, которые поставила перед ними история.

— И это, я уверен, сделаете и вы.

READ  Открытие первого мультимедийного класса в Томске.

Президент Северо-восточного университета Джозеф АунВице-президент Попечительского совета Алан МакКим Декан и генеральный директор Торонто Ализа Лахани присвоила Фриленду звание почетного доктора государственной службы, получившему множество наград за дипломатию во имя демократии и прав человека после избрания либерального правительства Канады в 2015 году.

«Новый член нашего северо-восточного сообщества — один из лучших лидеров Канады и защитник прав человека и социального прогресса», — сказал Аун. Она смелая и сострадательная в своем подходе к политике и дипломатии. И как первая женщина-депутат Канады по финансам, она открывает новые возможности для женщин во всем мире».

Теплые голубые небеса обнимали выпускников и их близких, собравшихся на поле и на трибунах 111-летнего стадиона, когда Вриланд, бывший журналист, служивший в командировках в Украине и России, сосредоточилась на возможностях и обязанностях, которые сопровождают это душераздирающая эпоха.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *