Христя Вриланд призывает выпускников стать «великим поколением»

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Христя Фриланд, вице-премьер-министр и министр финансов Канады, объединила темы устойчивых достижений и бесстрашных амбиций в своем обращении к аспирантам на 121-й церемонии вручения дипломов Северо-восточного университета в воскресенье в Fenway Park в Бостоне.

Фриланд продемонстрировала суровые глобальные реалии, с которыми ее аудитория была знакома: постоянное нападение на демократии со стороны авторитарных режимов, мощный подъем богатых за счет среднего класса, повышение уровня моря и сопутствующие опасности, связанные с изменением климата. .

Она была полна решимости вдохновить выпускников занять определенную позицию.

«Благодаря образованию, которое вы получили в этой исключительной школе, вы получили возможность формировать будущее — нашу планету, ваши страны и вашу страну», — сказала Вриланд. «Я верю, что все вы можете — и все должны — стать величайшим поколением этого века».

Она имела в виду фамилию, полученную в 1940-х годах поколением, которое сражалось и выиграло Вторую мировую войну, включая, по ее словам, ее деда.

«Благодаря образованию, которое я получила в этой исключительной школе, у меня появилась возможность формировать будущее», — сказала Вриланд. Фото Мэтью Модоно / Северо-восточный университет

Цитируя покойного американского автора, Вриланд сказал: «Тони Моррисон сказала, что если есть книга, которую вы хотите прочитать, но она еще не написана, вы должны ее написать». «Наши полки заполнены историями людей, которые когда-то были молодыми выпускниками, такими же, как и вы, — молодыми женщинами и мужчинами, стоящими между надеждой и тревогой, когда они готовятся вступить во взрослую жизнь. Они наполнены историями тех, кто по-своему , поднялись, чтобы ответить на вызовы, которые поставила перед ними история.

— И это, я уверен, сделаете и вы.

Президент Северо-восточного университета Джозеф АунВице-президент Попечительского совета Алан МакКим Декан и генеральный директор Торонто Ализа Лахани присвоила Фриленду звание почетного доктора государственной службы, получившему множество наград за дипломатию во имя демократии и прав человека после избрания либерального правительства Канады в 2015 году.

«Новый член нашего северо-восточного сообщества — один из лучших лидеров Канады и защитник прав человека и социального прогресса», — сказал Аун. Она смелая и сострадательная в своем подходе к политике и дипломатии. И как первая женщина-депутат Канады по финансам, она открывает новые возможности для женщин во всем мире».

Теплые голубые небеса обнимали выпускников и их близких, собравшихся на поле и на трибунах 111-летнего стадиона, когда Вриланд, бывший журналист, служивший в командировках в Украине и России, сосредоточилась на возможностях и обязанностях, которые сопровождают это душераздирающая эпоха.

Фриланд помог натолкнуть канадское правительство на сопротивление войне России против Украины. Ее книга 2012 года «Плутократы: рост новых богатых мира и падение всех остальныхЭто был международный бестселлер и обладатель наград.

Части ее речи были произнесены на французском языке (она также говорит на украинском, русском и итальянском языках), поскольку она напомнила студентам, что их дебют был очень личным моментом, тесно связанным с более глобальными проблемами.

«Наше тихое время подошло к концу», — сказала Вриланд. «Мы живем через то, что главное [Joe] Байден во время визита в мою страну в марте описал переломный момент: переломный момент, по его словам, наступает раз в пять или шесть поколений.

Указывая на изменение климата, неустанные усилия авторитарных режимов и обеспокоенность родителей вопросом, будет ли будущее более благополучным, чем настоящее, Вриланд приближается к тому, чтобы задать последний вопрос: работает ли еще капиталистическая демократия?

«Это когда мы призваны ответить на несколько очень важных вопросов», — сказала Вриланд. «Но я не думаю, что это делает его таким Роберт Каплан Он утверждал, трагическая эпоха.

«Я думаю, что эта эпоха потрясений имеет все шансы стать временем, которое историки будущего назвали бы эпохой демократического возрождения: эпохой обновления основных ценностей и фундаментальных перспектив нашей цивилизации.

«На самом деле, я думаю, что это будет основополагающая работа вашего времени, вашего времени».

Это правда, сказала она, что авторитарные режимы нападали на демократические институты и подрывали их, что средний класс страдал от рук мировой плутократии и что океаны нагревались по мере вымирания видов.

«Настало время для демократии дать отпор», — сказала Вриланд и процитировала известную канадскую хоккейную звезду. «Настало время, — сказал великий Уэйн Гретцки, — катиться туда, куда движется шайба, и строить капиталистическую демократию, которая работает в двадцать первом веке.

«И я знаю, что мы можем это сделать, потому что мы уже начали».

В нем говорилось о храбрых боях украинцев, которые упорно противостоят российскому вторжению. Она упомянула универсальную программу по уходу за детьми в Канаде, которая оплачивается в размере 10 долларов в день и помогает женщинам создать семью, инвестируя в рабочие места. Она рассказала о политике чистой промышленности своей страны на сумму 120 миллиардов долларов, а также о законе США о снижении инфляции, который, по ее словам, сокращает выбросы и создает рабочие места.

«Взросление во время перемен должно быть пугающим, и для каждого или любого из вас будет очень естественно реагировать на грядущие вызовы, отворачиваясь от мира — обращаясь внутрь себя, к жизни, которая в первую очередь эгоцентрична. — сказала Вриланд. «Не делай этого! Конечно, трудно взрослеть во времена беспорядков, но это также и привилегия».

Она призналась, что никто не может точно знать, чем закончится эта битва за планету и ее ценности.

«Но есть одна вещь, которую я точно знаю», — сказала Вриланд. «Вы не можете отказаться от времени изменения.

«Нравится вам это или нет, но вы подходите к этой переломной точке — и как у одних из самых образованных людей на нашей планете у вас есть редкая и драгоценная возможность изменить ее», — добавила Вриланд.

Утренние церемонии были украшены музыкальными и танцевальными представлениями на фоне различных проповедей.

Кристин Немка Оме, студент-спикер (двойное виски), получившая степень магистра компьютерных наук в Северо-восточном университете, рассказывает о разнообразных навыках, которые приобрели она и ее однокурсники-аспиранты.

Дайан Нишигая Макгилливрей, старший вице-президент по подготовке студентов, присоединяется к Парешу Кумару, доктору-выпускнику Фармацевтического колледжа 2014 года, и приветствует новых выпускников в сообществе выпускников Северо-Востока.

Двойной заголовок празднования Северо-Востока завершится церемонией вручения дипломов вечером в воскресенье, на которой выступит серийный предприниматель и пионер электронной коммерции Марьям Нафиси, основательница Minted.

Ян Томпсон, корреспондент Northeast Global News. Напишите ему по адресу [email protected] Подпишитесь на него в Твиттере @твит.