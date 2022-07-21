Хронология: 21-я неделя войны России на Украине | Российско-украинские военные новости

Аль-Джазира рассказывает о ключевых событиях, приуроченных к 20-й неделе войны в Украине:

13 июля

Российские войска начинают безуспешные наступательные операции к востоку от Славянска и Багмута на востоке Донбасса.

Мэр Краматорска Александр Гочаренко сообщил в Facebook, что российские силы нанесли удар по промышленному сектору города и отключили электроснабжение в некоторых частях города. Краматорск расположен в самом сердце Донецкой области на востоке Украины.

После крупного дипломатического скандала ЕС разрешает разрешенным товарам пересекать свою границу из России в Калининградскую область по железной дороге. Россию от Калининграда на берегу Балтийского моря отделяет член ЕС Литва, которая 18 июня запретила транзит товаров. Литва не согласилась, но заявила, что не будет возражать против этого решения.

14 июля

Российская подводная лодка выпустила три ракеты «Калибр» с мыса Фиоланд недалеко от Севастополя в Крыму, которые попали в Винницу, в двух часах езды к юго-западу от Киева, в результате чего погибли по меньшей мере 23 человека и не менее 100 мирных жителей получили ранения. Еще тридцать девять человек числятся пропавшими без вести. Еще две ракеты были сбиты. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что он потрясен. Россия пытается оправдать нападение тем, что оно нацелено на встречу высокопоставленных командующих ВВС с западными оборонными подрядчиками.

Национальное антикоррупционное агентство Украины сообщает, что западные санкции нацелены на компании, производящие ракеты «Калибр» и «Искандер», «Новатор» и Конструкторское бюро машиностроения. Бригадный генерал Алексей Хромов говорит, что оба типа ракет использовались в 630 атаках.

На востоке Донецкой области российские войска продолжают наступление на Пакмут и Северск. Украина опубликовала геопространственные кадры уничтоженного российского склада боеприпасов НахирнеВ линии связи.

По словам Виталия Кима, командующего Вооруженными силами Украины в Николаеве, южнее российские силы нанесли удар по Николаеву девятью ракетами из системы С-300, которая обычно используется для противовоздушной обороны. Ракеты поразили, в частности, два учебных заведения и гостиницу.

Палата представителей США утверждает годовой оборонный бюджет в размере 839 миллиардов долларов, включая ассигнования в размере 1 миллиарда долларов для Украины. Из них 100 миллионов долларов предназначены для обучения украинских пилотов и сухопутных войск американским истребителям.

Украинская военная разведка утверждает, что Беларусь неофициально разрешает широкомасштабную контрабанду в обоих направлениях через свои границы со странами ЕС, Литвой, Польшей и Украиной. Страна, находящаяся под санкциями, надеется продавать белорусские табачные изделия, в то время как импорт, например автозапчастей, направляющихся в Россию, запрещен, по данным разведки.

15 июля

Российские силы продолжают обстрелы и авиаудары по прифронтовым населенным пунктам на востоке Донецкой области. Государственные служащие Украины говорят, что их силы предотвратили попытку России взять под контроль шоссе Пакмут-Лизисанск, ключевую логистическую магистраль в Покоротичном районе.

ВВС Украины сообщают, что ракеты Х-101 обрушились на город Днепр, расположенный далеко от линии фронта. Сообщается, что ракеты были выпущены с самолета Ту-95, пролетавшего над Каспийским морем.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что по всему городу было слышно более 10 взрывов, что вызвало штормовую тревогу.

Глава Днепропетровской области Валентин Резниченко заявил, что российская ракета Разрушил школу В районе Синельника вероятны жертвы.

ЕС обнародовал первые детали седьмого набора санкций против России

16 июля

Российские войска предпринимают ограниченные попытки продвинуться на Чиверск. На юге обстреливали населенные пункты Николаевской области. Южное командование Украины заявило, что оно нанесло удар по городу Николаеву модифицированными зенитно-ракетными батареями С-300.

На севере Греции разбился военно-транспортный самолет Ан-12Б с 11 тоннами боеприпасов. Экипаж из восьми человек был украинцами, но Министерство обороны Украины утверждает, что самолет был частным и не выполнял его инструкций.

17 июля

Российские силы открыли огонь по жилым кварталам юго-восточнее Изюма. Государственные служащие Украины сообщают, что Россия безуспешно наступала в Сиварске и Багмуте на востоке Донецкой области. Сообщается, что бои идут на окраине Донецка.

На севере российские силы наносят авиационные и артиллерийские удары севернее и восточнее Харькова.

На юге украинские силы отбили атаку на Григоровку, которая находится между линией фронта России и Запорожьем. Российские силы также выпустили несколько ракет по Запорожью, в результате чего возникли пожары, но никто не пострадал, сообщило региональное военное управление.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия запустила по его стране 3000 крылатых ракет.

18 июля

Российские войска ведут наземное наступление в направлении прифронтовых городов Чиверск, Пакмут и Авдеевка, юго-восточнее Изюма и восточнее Донецкой области.

Мэр Краматорска Александр Гочаренко сообщил об авиаударах российской авиации по промышленному сектору города.

На севере российские силы продолжают обстреливать север и восток Харькова.

На юге российские войска обстреливают украинские линии фронта и, как сообщается, вводят подкрепление.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в результате российских обстрелов в городе произошло около 12 взрывов.

Украинский национальный центр сопротивления сообщил, что российские войска использовали гражданские железные дороги и водные пути, чтобы скрыть и защитить перевозку взрывчатых веществ.

Совет Европы одобрил пятый транш военной помощи Украине на общую сумму 2,5 миллиарда долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности своего начальника разведки и генерального прокурора, 60 сотрудников которого находятся под следствием по обвинению в сговоре с российскими чиновниками на оккупированных территориях, что вызывает вопросы о руководителях этих организаций.

19 июля

В Донецке российские силы продолжали свои усилия к юго-востоку от Изюма в направлении Славянска и, как сообщается, уничтожили несколько скоплений украинской техники в Славянске. Государственные служащие Украины говорят, что Россия готовит крупное наступление на город с севера. Российские силы также продолжают атаки в направлении Сиварска и, как сообщается, немного продвинулись к Пакмуту.

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил The Times, что его страна пытается потопить весь российский Черноморский флот. «Они должны заплатить за свою агрессию», — говорит он.

Южное командование Украины заявило, что Россия запустила шесть ракет «Калибр» из Черного моря. Один человек был сбит, еще пятеро получили ранения в своих домах в Одесской области, еще шестеро получили ранения.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поддерживает решение президента России Владимира Путина вторгнуться в Украину в ответ на действия НАТО.