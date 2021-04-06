Художественная история Diablo 2: Alpha возродилась, объявили Seasons

С 9 апреля некоторые поклонники Diablo смогут играть в Diablo 2 Ремастеринг Diablo 2: ВоскрешениеBlizzard объявила во вторник в рамках своего теста Alpha Tech. Небольшая группа игроков, выбравших альфа-тест Через веб-сайт Blizzard Вам позвонят на этой неделе. Тестовый период продлится до понедельника, 12 апреля.

В Diablo 2: Воскрешение Alpha Tech не допускает кооперативную игру (это только один игрок) и включает три из семи игровых классов: варвар, амазонка и ведьма. Поклонники и некоторые стримеры смогут поиграть с первыми двумя действиями из Diablo 2: Воскрешение, В том числе и головной бой Дуриэля.

Хотя эта альфа-версия предназначена только для одного игрока и имеет ограниченное количество доступных классов, ограничение по уровню не будет. Пользовательские игроки смогут протестировать полностью улучшенную версию трех доступных классов, если у них хватит терпения и времени, чтобы довести их до максимального уровня.

Blizzard также пообещала провести многопользовательский альфа-тест позже в 2021 году.

Метель в оригинале Рекламировать Diablo 2: Воскрешение На мероприятии BlizzConline Ранее в этом году. Конвертер точно Diablo 2 Поклонники помнят, Бородавки и все такое, полностью переработано с графикой 4K и объемным звуком Dolby. Blizzard не объявила дату выхода Diablo 2: Воскрешение, Но он появится на Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One и Xbox Series X.