Сегодня (21 июля) на Иерусалимском кинофестивале дует ветер перемен.
Престижная Международная кинолаборатория Сэма Шпигеля, работающая в 10-й раз, вернулась на свое первоначальное место под эгидой фестиваля после переезда в 2018 году на дату за несколько недель до мероприятия.
Для арт-директора JFF Элада Саморзика имеет смысл запускать лабораторию одновременно с отраслевыми выступлениями на фестивале, в том числе с ежегодным конкурсом Pitch Point. «К нам приходят одни и те же люди, интересующиеся как израильскими проектами в Pitch Point, так и израильскими и международными проектами в лаборатории», — говорит Саморзик. «Так что это работает лучше всего для всех».
Считается, что этого еще достаточно, чтобы разделить две стороны. «Лаборатория предназначена для проектов в разработке — несколько раз приезжают в JFF и переписывают сценарий. Pitch Point — для более продвинутых проектов, как в производстве, так и в монтаже».
Проекты этого года включают мальтийскую комедию-драму Зигтонновая функция лузо Режиссер Алекс Камиллери в лаборатории Сэма Шпигеля. В нем представлены настоящие артисты мальтийской народной сцены. Он рассказывает о 30-летней женщине, чья жизнь омолаживается после встречи с пожилым трубадуром.
Прокрутите вниз, чтобы увидеть полный список проектов и жюри Pitch Point и Сэма Шпигеля.
Выпуск 2022 года станет девятым для Самурчика в качестве художественного руководителя и его первым без посторонней помощи для давней Ноа Регев, которая оставила свою роль генерального директора иерусалимской синематеки, родительской организации фестиваля, и заняла пост генерального директора Израильского кинофонда в начале апреля. .
Однако Регев все равно будет присутствовать, как по форме, так и по материалу. «Ноа принимал участие в подготовке этого выпуска — это тоже часть этого фестиваля», — говорит Саморзик, отмечая, что его бывший коллега будет участвовать в проектах Фонда кино и в жюри Лаборатории Сэма Шпигеля.
«Она была отличным партнером», — добавляет он. «У нее огромная роль в кинофонде, и она действительно может повлиять и улучшить положение израильской киноиндустрии». Новым генеральным директором Cinematheque стал Рони Махадав-Левин, которого Саморзик также назвал «фантастическим партнером».
Фестиваль вернулся к своему обычному расписанию в конце июля, после того как выпуск 2021 года был перенесен на конец августа — начало сентября. «В прошлом году Канны пришлось перенести на июль, а поскольку мы хотели запрограммировать некоторые фильмы из Канн, нам пришлось перенести на август», — говорит Саморзик.
Среди 200 фильмов фестиваль этого года включает около 100 международных фильмов, а также 20 израильских фильмов. Саморзик не рассматривает это событие как пост-Каннский парад. «Во-первых, у нас есть израильский конкурс — крупнейший театр израильского кино», — говорит он. «Конечно, наша аудитория очень хочет увидеть всех великих режиссеров, но мы также поощряем молодых кинематографистов, у нас есть наш первый продолжительный конкурс, и мы очень им гордимся».
Также возвращается Pilot Strand Crosses, в котором есть своя призовая акция. «На фестивале может найти себя каждый», — говорит Саморзик.
Возвращение силы представляет группа высоких гостей с независимой международной арены. Выиграв Золотую пальмовую ветвь, Робин Остлунд сегодня (21 июля) прибыл в Иерусалим, чтобы открыть фестиваль вместе с треугольник грусти. Шарлотта Гинзбург на гала-представлении партии Ивана Атталя на иврите обвинение; Пока Рети Бэйн будет в городе на титульном шоу Берлинале 2022 года. Все будет хорошо.
Не меньшее значение для Самурзика имеет множество представителей индустрии, в том числе украинский режиссер Александр Роднянский, треугольник грусти Продюсер Филип Поппер, управляющий директор Берлинале Мариэтт Риссенбек и Луиза Дент, управляющий директор британского дистрибьютора и экспонента Curzon.
Международный возврат
Эти гости со всего мира посетят отраслевые дни фестиваля, которым Саморзик «очень гордится», увидев ее возвращение впервые с 2019 года. «В прошлом году у нас был красивый релиз, но он был более локальным — в этом году он был гораздо более интернациональным», — говорит он.
Среди зарубежных фильмов, принявших участие в фестивале, была украинская драма режиссера Валентина Васяновича. отражениев фильме «В духе свободы» и украинский режиссер Сергей Лозница в совместном производстве Германии, Нидерландов и Литвы. Естественная история разрушения В магистерском отделении.
Российских фильмов на фестивале нет, хотя никакого бойкота нет, просто потому, что российские фильмы не отобраны. «Это просто совпадение», — говорит Саморзик. Мы ничего не имеем против российских кинематографистов. Мы не бойкотируем артистов».
Он выражает свою поддержку украинскому народу — «ужасно, что там происходит» — и считает, что российские диссиденты — союзники, а не враги в этом конфликте. «Многие российские художники, режиссеры, актеры и программисты еврейского происхождения уже бежали в Израиль, — говорит он. Они действительно страдают — на них охотятся власти. Я не думаю, что украинцам поможет, если мы будем бойкотировать людей, которые борются против правительства в России».
Продажи на 2022 год идут «очень хорошо»: Samorzik ожидает 70 000 посетителей в течение 11 дней — на уровне до пандемии. Несмотря на то, что фестиваль в этом году только начинается, Samorzik думает о следующем году — его 10-м выпуске и фестивале 40, дата которого подтверждена в конце июля.
«Я ненавижу хвалить себя!» Он шутит на тему того, как мероприятие изменилось за время его пребывания в должности. «[But] Я думаю, что фестиваль становится меньше, больше и сильнее».
Международный кинофестиваль в Аль-Кудсе 2022 Проекты Дней индустрии
точка тангажа
Производить
Белла, Дейр-Сукрес. Зохар Шахар, Джамал Халили; прод. Томас Альвандари
фейерверк, реж-скр. Юваль Ахарони испытывает оргазм. Шломи Алкабц, Галетт Кахлон
я не могу сказать нет себе, реж-скр. Хаддс бин Уравия; прод. Дэвид Мандель
Через минуту ты уйдешь, реж-скр. Хадас Аялон испытывает оргазм. Элитная Кейт и принц Харел
Чудо в Бейт-Шемеш, Дейр-Сукрес. Айдан Хьюбел, Нафтали Гилксберг; оргазмы; Эсти Меклеберг, Хаим Меклеберг, Томер Меклеберг
Кислород, реж-скр. Оргазмы Натали Браун. Удай Бар Юссеф, Авив Бен Шалох
море, реж-скр. Карамельный чай прод. обязательный бахер
Исчезающий солдат, реж-скр. Дэнни Розенберг Prods. Чилик Михаэли
что будет, реж-скр. Оргазмы Рути Брибар. Йоав Ро, Орит Замир
работа в процессе
Метод Альтмана, дир-скр-прод. Надав Аронович
Праздник, монастырь. Юсеф Абу Магим. скр. Юваль Ахарони испытывает оргазм. Шломи Алкабц, Галетт Кахлон
иностранные влияния, реж-скр. Финхас Филет Прод. Марек Розенбаум
будущее, реж-скр. Ноам Каплан испытывает оргазм. Йоав Ро, Орит Замир
резиденция, дир-скр-прод. Бенни Фридман Prod. Шалом Эйзенбах
безымянная лошадь, реж-скр. Асаф Ассулин Прод. Итай Акираф
сватовство, реж-скр. Эрез Пальмира скр. Хава Девон испытывает оргазм. Шимми Шенфельд, Яки Райснер, Цачи Коэн, Авив Бен-Шаллох
Недвижимость, реж-скр. Оргазмы Анат Мальз. Итал Тамир, Ами Ливни
Жюри: Фредерик Бойер, кинофестиваль Tribeca и европейский кинофестиваль Les Arcs; Джульетта Шрамек, Agat Films-Ex Nihilo; Луиза Дент, глазной протез Керзона; Ян Нашевски, New Europe Film Sales; Роман Пол, Razor Film Produktion
Международная кинолаборатория Сэма Шпигеля
после наступления темноты (Альп-Фер-Эт) Дер-Сукари. Ирэн Аль-Бакири прод. Оливье Берлемон
право первородства (Isr) дир-скр. Оргазмы Инбар Хореш. Алона Ревоа, Майя Фишер
Мороженое и сливки (Isr) дир-скр. Ошри Зитуни Прод. коби прости
Долги (Isr) дир-скр. Ронни Кьюбан Прод. Дэвид Мандель
Элька не Шикса (Isr) дир-скр. Элиза Чанвиц Prods. Алона Рево
Кулачные бои (но)дир-SCR. Кэтрин Косме Продс. Джули Аспарбес
ответ Флемина (ГЕР) DER-SCR. Боже Боже. Поделиться Мария Елена Моран Промс. Джулия Нетхаммер
Погнали детка (Isr) дир-скр. Яир Агмон прод. Тель Башир
молоко и мед (Изр) скр. Лев Брудинский испытывает оргазм. Яэль Берлофф, Альма Бен Зеев
красное золото (но)дир-SCR. Маттео Вольпи Прод. Дельфина Томпсон
Зигтон (Мальта) дир-скр. Алекс Камиллери испытывает оргазм. Рамин Бахрани, Ребекка Анастази
Жюри: Ава Кахин, Неделя критиков; Ласло Цуга, кинорежиссер; Кирстен Нихаус, Middenboard Berlin-Brandenburg; Ноа Регев, Израильский кинофонд; Александр Роднянский, режиссер
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