Сегодня (21 июля) на Иерусалимском кинофестивале дует ветер перемен.

Престижная Международная кинолаборатория Сэма Шпигеля, работающая в 10-й раз, вернулась на свое первоначальное место под эгидой фестиваля после переезда в 2018 году на дату за несколько недель до мероприятия.

Для арт-директора JFF Элада Саморзика имеет смысл запускать лабораторию одновременно с отраслевыми выступлениями на фестивале, в том числе с ежегодным конкурсом Pitch Point. «К нам приходят одни и те же люди, интересующиеся как израильскими проектами в Pitch Point, так и израильскими и международными проектами в лаборатории», — говорит Саморзик. «Так что это работает лучше всего для всех».

Считается, что этого еще достаточно, чтобы разделить две стороны. «Лаборатория предназначена для проектов в разработке — несколько раз приезжают в JFF и переписывают сценарий. Pitch Point — для более продвинутых проектов, как в производстве, так и в монтаже».

Проекты этого года включают мальтийскую комедию-драму Зигтонновая функция лузо Режиссер Алекс Камиллери в лаборатории Сэма Шпигеля. В нем представлены настоящие артисты мальтийской народной сцены. Он рассказывает о 30-летней женщине, чья жизнь омолаживается после встречи с пожилым трубадуром.

Прокрутите вниз, чтобы увидеть полный список проектов и жюри Pitch Point и Сэма Шпигеля.

Выпуск 2022 года станет девятым для Самурчика в качестве художественного руководителя и его первым без посторонней помощи для давней Ноа Регев, которая оставила свою роль генерального директора иерусалимской синематеки, родительской организации фестиваля, и заняла пост генерального директора Израильского кинофонда в начале апреля. .

Однако Регев все равно будет присутствовать, как по форме, так и по материалу. «Ноа принимал участие в подготовке этого выпуска — это тоже часть этого фестиваля», — говорит Саморзик, отмечая, что его бывший коллега будет участвовать в проектах Фонда кино и в жюри Лаборатории Сэма Шпигеля.

«Она была отличным партнером», — добавляет он. «У нее огромная роль в кинофонде, и она действительно может повлиять и улучшить положение израильской киноиндустрии». Новым генеральным директором Cinematheque стал Рони Махадав-Левин, которого Саморзик также назвал «фантастическим партнером».

Фестиваль вернулся к своему обычному расписанию в конце июля, после того как выпуск 2021 года был перенесен на конец августа — начало сентября. «В прошлом году Канны пришлось перенести на июль, а поскольку мы хотели запрограммировать некоторые фильмы из Канн, нам пришлось перенести на август», — говорит Саморзик.

Среди 200 фильмов фестиваль этого года включает около 100 международных фильмов, а также 20 израильских фильмов. Саморзик не рассматривает это событие как пост-Каннский парад. «Во-первых, у нас есть израильский конкурс — крупнейший театр израильского кино», — говорит он. «Конечно, наша аудитория очень хочет увидеть всех великих режиссеров, но мы также поощряем молодых кинематографистов, у нас есть наш первый продолжительный конкурс, и мы очень им гордимся».

Также возвращается Pilot Strand Crosses, в котором есть своя призовая акция. «На фестивале может найти себя каждый», — говорит Саморзик.

Возвращение силы представляет группа высоких гостей с независимой международной арены. Выиграв Золотую пальмовую ветвь, Робин Остлунд сегодня (21 июля) прибыл в Иерусалим, чтобы открыть фестиваль вместе с треугольник грусти. Шарлотта Гинзбург на гала-представлении партии Ивана Атталя на иврите обвинение; Пока Рети Бэйн будет в городе на титульном шоу Берлинале 2022 года. Все будет хорошо.

Не меньшее значение для Самурзика имеет множество представителей индустрии, в том числе украинский режиссер Александр Роднянский, треугольник грусти Продюсер Филип Поппер, управляющий директор Берлинале Мариэтт Риссенбек и Луиза Дент, управляющий директор британского дистрибьютора и экспонента Curzon.

Международный возврат

Эти гости со всего мира посетят отраслевые дни фестиваля, которым Саморзик «очень гордится», увидев ее возвращение впервые с 2019 года. «В прошлом году у нас был красивый релиз, но он был более локальным — в этом году он был гораздо более интернациональным», — говорит он.

Среди зарубежных фильмов, принявших участие в фестивале, была украинская драма режиссера Валентина Васяновича. отражениев фильме «В духе свободы» и украинский режиссер Сергей Лозница в совместном производстве Германии, Нидерландов и Литвы. Естественная история разрушения В магистерском отделении.

Российских фильмов на фестивале нет, хотя никакого бойкота нет, просто потому, что российские фильмы не отобраны. «Это просто совпадение», — говорит Саморзик. Мы ничего не имеем против российских кинематографистов. Мы не бойкотируем артистов».

Он выражает свою поддержку украинскому народу — «ужасно, что там происходит» — и считает, что российские диссиденты — союзники, а не враги в этом конфликте. «Многие российские художники, режиссеры, актеры и программисты еврейского происхождения уже бежали в Израиль, — говорит он. Они действительно страдают — на них охотятся власти. Я не думаю, что украинцам поможет, если мы будем бойкотировать людей, которые борются против правительства в России».

Продажи на 2022 год идут «очень хорошо»: Samorzik ожидает 70 000 посетителей в течение 11 дней — на уровне до пандемии. Несмотря на то, что фестиваль в этом году только начинается, Samorzik думает о следующем году — его 10-м выпуске и фестивале 40, дата которого подтверждена в конце июля.

«Я ненавижу хвалить себя!» Он шутит на тему того, как мероприятие изменилось за время его пребывания в должности. «[But] Я думаю, что фестиваль становится меньше, больше и сильнее».

Международный кинофестиваль в Аль-Кудсе 2022 Проекты Дней индустрии

точка тангажа

Производить

Белла, Дейр-Сукрес. Зохар Шахар, Джамал Халили; прод. Томас Альвандари

фейерверк, реж-скр. Юваль Ахарони испытывает оргазм. Шломи Алкабц, Галетт Кахлон

я не могу сказать нет себе, реж-скр. Хаддс бин Уравия; прод. Дэвид Мандель

Через минуту ты уйдешь, реж-скр. Хадас Аялон испытывает оргазм. Элитная Кейт и принц Харел

Чудо в Бейт-Шемеш, Дейр-Сукрес. Айдан Хьюбел, Нафтали Гилксберг; оргазмы; Эсти Меклеберг, Хаим Меклеберг, Томер Меклеберг

Кислород, реж-скр. Оргазмы Натали Браун. Удай Бар Юссеф, Авив Бен Шалох

море, реж-скр. Карамельный чай прод. обязательный бахер

Исчезающий солдат, реж-скр. Дэнни Розенберг Prods. Чилик Михаэли

что будет, реж-скр. Оргазмы Рути Брибар. Йоав Ро, Орит Замир

работа в процессе

Метод Альтмана, дир-скр-прод. Надав Аронович

Праздник, монастырь. Юсеф Абу Магим. скр. Юваль Ахарони испытывает оргазм. Шломи Алкабц, Галетт Кахлон

иностранные влияния, реж-скр. Финхас Филет Прод. Марек Розенбаум

будущее, реж-скр. Ноам Каплан испытывает оргазм. Йоав Ро, Орит Замир

резиденция, дир-скр-прод. Бенни Фридман Prod. Шалом Эйзенбах

безымянная лошадь, реж-скр. Асаф Ассулин Прод. Итай Акираф

сватовство, реж-скр. Эрез Пальмира скр. Хава Девон испытывает оргазм. Шимми Шенфельд, Яки Райснер, Цачи Коэн, Авив Бен-Шаллох

Недвижимость, реж-скр. Оргазмы Анат Мальз. Итал Тамир, Ами Ливни

Жюри: Фредерик Бойер, кинофестиваль Tribeca и европейский кинофестиваль Les Arcs; Джульетта Шрамек, Agat Films-Ex Nihilo; Луиза Дент, глазной протез Керзона; Ян Нашевски, New Europe Film Sales; Роман Пол, Razor Film Produktion

Международная кинолаборатория Сэма Шпигеля

после наступления темноты (Альп-Фер-Эт) Дер-Сукари. Ирэн Аль-Бакири прод. Оливье Берлемон

право первородства (Isr) дир-скр. Оргазмы Инбар Хореш. Алона Ревоа, Майя Фишер

Мороженое и сливки (Isr) дир-скр. Ошри Зитуни Прод. коби прости

Долги (Isr) дир-скр. Ронни Кьюбан Прод. Дэвид Мандель

Элька не Шикса (Isr) дир-скр. Элиза Чанвиц Prods. Алона Рево

Кулачные бои (но)дир-SCR. Кэтрин Косме Продс. Джули Аспарбес

ответ Флемина (ГЕР) DER-SCR. Боже Боже. Поделиться Мария Елена Моран Промс. Джулия Нетхаммер

Погнали детка (Isr) дир-скр. Яир Агмон прод. Тель Башир

молоко и мед (Изр) скр. Лев Брудинский испытывает оргазм. Яэль Берлофф, Альма Бен Зеев

красное золото (но)дир-SCR. Маттео Вольпи Прод. Дельфина Томпсон

Зигтон (Мальта) дир-скр. Алекс Камиллери испытывает оргазм. Рамин Бахрани, Ребекка Анастази

Жюри: Ава Кахин, Неделя критиков; Ласло Цуга, кинорежиссер; Кирстен Нихаус, Middenboard Berlin-Brandenburg; Ноа Регев, Израильский кинофонд; Александр Роднянский, режиссер