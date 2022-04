Художник демонстрирует путешествие в стиле Супермена в Unreal 5 Matrix Demo

Последняя версия Unreal Engine выйдет 5 апреляРазработчики игр уже пытаются придумать, как воплотить свои самые смелые мечты в реальность. Введите Волода, технического художника по видеоиграм, который создал игру. Супермен— Демонстрационная схема полета активов из A матрица— Недавно выпущенный Epic Games Asset Pack.

«образец городаЭто бесплатный загружаемый пакет ресурсов, выпущенный, чтобы помочь разработчикам понять, как была создана Epic Games. Матрица пробуждается Техническое предложение Его показали на The Game Awards в прошлом году. Среди активов активы включают демонстрационные здания, транспортные средства и толпы. нет матрица В его демо-версии и пакете ресурсов используются новые системы искусственного интеллекта, освещения и рендеринга Unreal Engine 5. Если у вас есть игровой ПК, который не взорвется при попытке установить на него игровой движок, вы действительно можете начать создавать интересные вещи из New San. Франциско. Как в шоу Супермена ниже:

Хотя в образце Волода используется безликая модель персонажа, которая не имеет особого сходства с героем с головы до пят, сильное ощущение скорости и масштаба города действительно пробуждает во мне фантазию о странствовании, как супергерой. Роли персонажей напряжены, и пытаться не развалиться, пытаясь перемещаться по туннелю, кажется гораздо более увлекательной игрой, чем простая физика полета.

Волод сказал Котаку Что у него есть опыт работы в области дизайна визуальных эффектов для фильмов, и что лицензия частного разработчика Epic позволила ему опробовать движок в течение года, прежде чем выпустить его для широкой публики.

«Если я смогу найти интересный геймплейный цикл, связанный с механикой полета, я подумаю о том, чтобы собрать его воедино. [a minimum viable product or] demo и выпустить его для публики», — сказал Волод. Котаку. «Но ясно, [without the] Ссылка на IP Супермена. »

в Ответ в Твиттере, художник заявил, что в их демо произошел «побег из тюрьмы», поскольку вещи загружались недостаточно быстро, когда Supes летали по городу. Несмотря на технические сбои в новом движке, впечатляет, что один человек смог создать реалистичный вид. СуперменДемонстрационная летная модель через два дня после запуска Unreal Engine 5. И это всего лишь фантазия одного художника. Я с оптимизмом смотрю на то, что движок откроет интересные кинематографические проекты для более широкой группы создателей, чем когда-либо прежде.

Подробнее: матрица Unreal Demo — удивительно простая и увлекательная игра с открытым миром.

Пока проекты зависят Матрица пробуждается на данный момент являются просто демоверсиями игрового процесса, несколько известных игр в настоящее время разрабатываются на Unreal Engine 5. Буквально в прошлом месяце CD Projekt Red Объявили, что на следующий день Ведьмак Игрушка В последнем движке Epic. и следующий Расхититель грабниц Игрушка Об этом было объявлено на Unreal Status Show. Так что даже если Супермен официально не приземлится в Unreal в ближайшем будущем, у нас все еще есть много полуреалистичных игр, которых мы с нетерпением ждем, когда разработчики начнут играть мускулами нового движка.