Художник получил 84000 долларов за создание пустых картин «Бери деньги и беги»

Вообще-то, это белый медведь в снегу. Фото : Хеннинг Бэггер ( Getty Images )

Датский художник Йенс Хеннинг недавно представил свою последнюю работу. Он был заказан при том понимании, что он потратит 84000 долларов в банкнотах, предоставленных музеем, для его создания, но оказалось, что он состоял из двух полностью белых панелей: «Возьми деньги и беги».

для каждого CBSХаанинга пригласили, чтобы переделать две части его старых работ, «Средний годовой доход в Дании» и «Средний годовой доход в Австрии», в обеих из которых использовались реальные денежные средства, чтобы показать средний доход в двух странах. Хаанину были предоставлены «банкноты для служебного пользования» в виде 84 000 долларов плюс его комиссия. В контракте художника указано, что 84 тысячи долларов не являются его собственностью и должны быть возвращены по окончании выставки в начале следующего года.

Лейси Андерсон, директор Музея современного искусства Констена, говорит, что Хеннинг сказал ему по электронной почте, что вместо того, чтобы воссоздать старую работу, он создал нечто новое под названием «Бери деньги и беги». Затем он передал чистые картины, не заплатив наличных, и Андерсон сказал, что он думал, что они были забавными и интересными, но также дал Музею Констена «тревожный сигнал, как и все остальные». [now] Интересно, куда пошли деньги “.

Хаанинг выпустил пресс-релиз, в котором говорилось, что «произведения искусства в первую очередь связаны с условиями работы художников», и намеревался «выпустить заявление, в котором говорится, что мы также обязаны подвергнуть сомнению структуры, частью которых мы являемся».

Он пишет: «… если эти структуры совершенно нелогичны, мы должны порвать с ними».

G / O Media может получить комиссию

Со своей стороны, Андерсон говорит, что Хаанинг «еще не разорвал ни одного контракта» и должен до 16 января 2022 года вернуть 84000 долларов, присужденные ему за его использование на участке.

В то время, когда некоторые артисты делали дерьмо Продавать файлы NFT JPEG пытаясь Это подрывает как жизнеспособность будущего нашей планеты, так и долгосрочное здоровье мира искусства.Приятно видеть старый добрый троллинг / фишинг наравне с Банан приклеен к стене галереи.

Присылайте отличные советы онлайн на [email protected]