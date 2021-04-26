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Художник серии Persona Сигенори Соедзима выпустил новые и переизданные книги по искусству

26 апреля, 2021
Artem Sokolov

Он наиболее известен своей работой над Человек В сериале у Сигенори Соедзима есть два предзаказа артбука. Один – сборник, который наконец выходит на английский язык, другой – переиздание 2011 года. Оба тома будут выпущены на английском языке 11 мая 2021 года. [Thanks, Wario64!]

Первая – это книга о новом искусстве на Западе, Сигенори Соедзима и арт-блок P-Studio: Art Works 2. Коллекция на 208 страницах включает иллюстрации автора Человек 5, Екатерина, И Человек Сериал, спин-офф с 2010 по 2017 год. Кроме того, книга содержит интервью с P-Studio Art Unit и Соэдзимой. Сборник был первоначально выпущен в Японии компанией Kadokawa в 2018 году, но, наконец, будет выпущен на Западе компанией Udon Entertainment 11 мая 2021 года. Книга в мягкой обложке доступна по адресу Верно Для $ 29,99 и в Таргетинг За 26,49 долларов.

Ниже приводится переиздание книги по искусству, первоначально опубликованной в 2011 году. Работа Сигенори Соедзима. В этой группе представлены арты с 2004 по 2010 год из таких игр, как Персона 3, Персона 4, Стелла Дьюс, И Момоэйро Тиссен Перон. 152-страничная книга в мягкой обложке содержит интервью с Соэдзимой на английском языке. Переиздание также выйдет 11 мая 2021 года. Поклонники могут приобрести книгу в Верно Для $ 29,99 и в Таргетинг За 29,49 долларов.

Работа Сигенори Соедзима

Сигенори Соедзима в основном работал над Шин Мегами, Теннесси И Человек Сериал, но он также создал персонажа в 2019 году. Сакура войны. Еще в том же году к проекту подключился Atlus. 30-минутное видео Заставьте дизайнера персонажей отпраздновать Человек 5 – Королевскийрелиз.

Моя книга на английском языке Shigenori Soejima выйдет 11 мая 2021 года.

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