Худшее на земле

Гэри вернулся с обеда удивленный. Никто не сказал ему, что Клэр тренируется. Его круглое лицо искривилось так, что борода не могла этого скрыть. Скручивание прекращается и приземляется на зубастую ухмылку. Он протягивает руку Клэр и говорит: «Добро пожаловать к столу принтера». Гэри продолжает говорить – это масса всяких вещей, советов по телефонной системе, советов по соленоидам и приемным барабанам. Для Клэр все это не имеет смысла.

Джоэл смеется. Это мешает Гэри говорить.

Джоэл спрашивает Гэри, сможет ли он держать телефонные трубки днем, пока Клэр тренируется. Гэри говорит: «Об этом, шеф». Когда указано, телефон звонит. Гэри подходит к своему месту и принимает звонок.

Частью ремонта принтера является обращение в службу поддержки Tek.

– говорит Джоэл и говорит Клэр, что завтра научит ее этому. Затем его голос становится ниже шепота и говорит: «Не слушай моего соседа насчет принтеров». Говоря это быстро и тихо, Клэр задается вопросом, не воображает ли она это.

Предприниматель по имени Чаз роняет лазерный принтер среднего размера на сиденье Джоэла.

«Лоток для бумаги прилипает, как мофо. Владелец говорит, что принтер отлично печатает, но лоток управляет им правильно. Можете ли вы взглянуть на него сейчас? Если не можете, просто скажите мне, что процитировать?» – добавляет Чаз. последняя часть как протокол. Джоэл уже держится за пластиковую защелку ящика.

Он издает громкий скрип, когда Джоэл открывает его.

Джоэл берет со своего сиденья серебряную трубку и показывает Клэр, как смазать лестничную дорожку. Он сдвигает лоток внутрь и наружу, распределяя смазку, поэтому он легко скользит бесшумно.

«Это бесплатный ремонт. Tek не продает силиконовую смазку, но покупатель должен попытаться ее купить, потому что скрип может повториться через несколько месяцев», – говорит Джоэл Чейзу, добавляя: «Вы встречались с Клэр? новый тек принтер “.

Клэр покраснела и слегка пошевелилась, что было не столько взмахом, сколько простым способом прикрыть рукой лоб, чтобы прикрыть глаза.

Джоэл объясняет, что производство LaserWriter II было прекращено почти десять лет назад. Но Тек всегда поощряет людей исправить это. Всегда. LaserWriter II – это резервуары, и они являются одними из самых надежных принтеров, которые Apple когда-либо производила. У принтера есть только один недостаток конструкции, одна вещь, которая постоянно ломается, и требуется десять лет, чтобы этот дефект проявился. Джоэл сделал паузу, чтобы отдышаться. Клэр на краю сиденья.

Он заключает: «Лопасти вентилятора со временем слегка деформируются и поглощают пыль. Эта пыль в конечном итоге попадает в оптику и отражается на страницах».

Clear распечатывает тестовую страницу из LaserWriter II. Края бумаги ярко-белые. Пунктирная черная полоса текста посередине, что-то вроде перевернутого бутерброда с мороженым.

Паразитное изображение – это термин, используемый для обозначения ряда проблем печати – двусторонняя печать, изображение, видимое через обратную сторону листа бумаги. Здесь Джоэл использует слово «призрак», чтобы описать отпечаток настолько тусклый, что на самом деле он не был напечатан.

“Я ненавижу этот ремонт. Вы должны все это разобрать. Пропылесосить и пыль полностью”, – говорит Джоэл, вытаскивая метлу Тана с тележкой с принадлежностями и длинным шлангом.