Худшие фильмы 2021 года по версии Metacritic

В течение года в центре внимания киноиндустрии находятся летние блокбастеры. Между Fast & Furiouses и вашим собственным MCU большая часть летних диалогов вращается вокруг взрывающихся вещей и людей, делающих вещи, которые убьют их в реальной жизни. И эти фильмы могут быть отличными, но как насчет не очень хороших?

Когда мы говорим «не хорошо», на самом деле мы имеем в виду «довольно вонючий». Не каждый фильм может быть лучшим или даже чем-нибудь полезным. Некоторые должны быть худшими — вот как все работает. В течение года было снято несколько фильмов, получивших резкую критику.

Обратившись к Metacritic, мы нашли 20 фильмов 2021 года с самыми низкими оценками, о некоторых из которых вы, возможно, слышали, а другие представляют собой видеоролики, через которые мы все прошли.

Metacritic собирает критические обзоры от проверенных журналистов со всего мира и дает средние оценки фильмам на основе обзоров. В приведенном ниже списке фильмы с менее чем семью рецензиями не считались худшими фильмами года. Metacritic является дочерним сайтом GameSpot, поскольку оба сайта принадлежат Red Ventures.

Ознакомьтесь с фильмами, которые не понравились критикам, ниже, начиная с 20-го номера. Вы также можете просмотреть 10 лучших фильмов 2021 года по версии Metacritic.