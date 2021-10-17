Хунта Мьянмы «крайне разочарована» исключением лидера из саммита АСЕАН

Бруней сказал в заявлении, что неполитический деятель из Мьянмы будет приглашен на саммит после того, как не будет достигнут консенсус относительно присутствия политического представителя.

«Некоторые государства-члены АСЕАН рекомендовали АСЕАН предоставить Мьянме место для восстановления ее внутренних дел и возвращения к нормальной жизни», – говорится в заявлении.

В ответ контролируемое военными министерство иностранных дел Мьянмы заявило, что «глубоко разочаровано и категорически отвергает» ее исключение из саммита.

«Обсуждения и решение по вопросу о представительстве Мьянмы прошли без консенсуса и противоречили целям АСЕАН», – заявили в министерстве иностранных дел.

«Игнорирование доброй традиции АСЕАН по продвижению единства в разнообразии и разрешению разногласий посредством консультаций и консенсуса в значительной степени повлияет на единство и центральную роль АСЕАН», – добавлено в заявлении.

Представитель военного правительства Мьянмы ранее обвинил это решение во “иностранном вмешательстве”.

В субботу министерство иностранных дел Сингапура заявило, что поддерживает исключение военной хунты Мьянмы, заявив, что это «трудное, но необходимое решение» для поддержания авторитета АСЕАН.

«Сингапур призывает военные власти Мьянмы сотрудничать со Специальным посланником для быстрого и полного выполнения соглашения из пяти пунктов», – говорится в заявлении министерства.

Решение АСЕАН исключить военную хунту Мьянмы представляет собой редкий смелый шаг для блока, основанного на консенсусе, который традиционно выступает за политику участия и невмешательства.

Это также беспрецедентное пренебрежение к Мин Аунг Хлаингу, который в феврале организовал переворот против избранного гражданского правительства и арестовал фактического лидера страны. Аунг Сан Су Чжи о предполагаемых нарушениях на выборах.

По данным Организации Объединенных Наций, силы безопасности Мьянмы убили более 1000 мирных жителей и арестовали еще тысячи в ходе подавления забастовок и протестов, которые подорвали временную демократию в стране и вызвали международное осуждение.

Военный совет считает, что эти оценки числа погибших преувеличены.

В августе Мин Аунг Хлаинг объявил себя премьер-министром во вновь сформированном временном правительстве. Во время обращения к нации 1 августа он подтвердил свое обещание провести выборы к 2023 году и сказал, что его администрация готова работать с будущим региональным посланником по Мьянме.

‘оправданное сокращение’

АСЕАН столкнулась с растущим международным давлением с целью занять более жесткую линию в отношении Мьянмы после того, как в прошлом ее критиковали за неэффективность в отношении лидеров, обвиняемых в нарушениях прав, подрыве демократии и запугивании политических оппонентов.

Представитель Госдепартамента США заявил репортерам в пятницу, что для АСЕАН «совершенно уместно и фактически полностью оправдано» сокращение участия Мьянмы в предстоящем саммите.

В своем заявлении Сингапур призвал Мьянму сотрудничать с посланником АСЕАН, вторым министром иностранных дел Брунея Эриваном Юсуфом.

Эриван отложил давно запланированный визит в страну в последние недели и попросил встретиться со всеми сторонами в Мьянме, включая свергнутого лидера Су Чжи.

Представитель военной хунты Зау Мин Тун заявил на этой неделе, что Ириван будет приветствоваться в Мьянме, но ей не разрешат увидеться с Су Чжи, потому что она обвиняется в преступлениях.

Министр иностранных дел Малайзии заявил, что военный совет Мьянмы должен принять решение об альтернативном представителе на саммите.

«Мы никогда не думали о выходе Мьянмы из АСЕАН, мы считаем, что Мьянма имеет те же права (как и мы)», – цитирует министра иностранных дел Сайфуддина Абдуллу официальное информационное агентство Бернама.

«Но хунта не пошла на сотрудничество, поэтому АСЕАН должна быть сильной в защите своего авторитета и целостности», – добавил он.