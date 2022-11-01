Хэллоуин с армянскими и русскими нотками в Мидленд-Бич

СТАТЕН-Айленд, Нью-Йорк. Стюардессы и сокамерники скандировали «Сладкая Кэролайн», Билли Джоэл и армянин в ресторане Lilya и гриль-кафе Gourmand, Мидленд-Бич, начали караоке с Хэллоуина и назвали его «Страшилкой».

(Любезно предоставлено Микаэлом Асланяном / artphotoforyou.com)Адванс-Статен-Айленд

«Это было безумно и весело!» сказал Микаэл Асланян, владелец ресторатора Midland Avenue со своей женой Лилей.

(Любезно предоставлено Микаэлом Асланяном / artphotoforyou.com)Адванс-Статен-Айленд

Он добавил: «Были довольно сумасшедшие костюмы. Мы играли в некоторые игры, в которых людям приходилось менять части костюмов, чтобы увидеть, кто сможет придумать самые сумасшедшие вещи. Они выбрали меня в качестве судьи — некоторые из них были очень уникальными».

(Любезно предоставлено Микаэлом Асланяном / artphotoforyou.com)Адванс-Статен-Айленд

Известный робот-сервер для ресторана Белла пришла одна.

(Любезно предоставлено Микаэлом Асланяном / artphotoforyou.com)Адванс-Статен-Айленд

Майкл рассмеялся и сказал: «В одной из игр люди должны были передавать друг другу трубку без помощи рук. Из-за костюмов это выглядело как джунгли!»

Вечеринка закончилась в 2 часа ночи

Lilya — уникальное нью-йоркское заведение, где представлены армянские, грузинские, русские, французские и белорусские блюда. Популярными блюдами являются домашние пельмени и хлеб. Ночная жизнь настолько привлекательна, что завсегдатаи и профессионалы выступают на небольшой сцене в столовой.

(Любезно предоставлено Микаэлом Асланяном / artphotoforyou.com)Адванс-Статен-Айленд

Следующее караоке состоится 13 января, и ресторан уже начал принимать заказы на GourmandNY.com. Предварительно установленное меню и цены на мероприятия обычно будут предложены в ближайшее время.