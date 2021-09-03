Хэмилтон приветствует “ эпического ” Зандвоорта, когда голландский автодром возвращается в Формулу 1

Зандвоорт, Нидерланды (3 сентября) (Рейтер) – Льюис Хэмилтон и его соперники по Формуле-1 были в восторге в пятницу, когда этот вид спорта вернулся в Зандвоорт на свой первый за 36 лет Гран-при Голландии, хотя потенциальное отсутствие перспектив для обгона сохраняется. .

«Боже, трасса просто эпическая», – сказал семикратный чемпион мира Mercedes, участвовавший в последней трехдневной гонке Формулы-1 на берегу моря.

«Это действительно круто. Когда я впервые приехал туда, это вызвало у меня много воспоминаний. Я знал, что это круто, когда я был в F3, но он был сумасшедшим в машине F1.

«Это настоящий гоночный трек. Не думаю, что мы сможем здесь обгонять, потому что это просто сверхскоростные повороты, по которым вы, вероятно, не сможете пройти, но будем надеяться».

Хэмилтон был самым быстрым в первой сокращенной тренировке с ограниченным пробегом из-за 35-минутного периода красных флагов, затем сломался во второй, когда оба Феррари были самыми быстрыми.

Ежедневно на мероприятие допускалось не более 70 000 фанатов, и организаторы заявили, что они могли бы продать миллион билетов в безумии, чтобы впервые увидеть гонку Макса Ферстаппена Red Bull дома.

Практически все болельщики были одеты в оранжевую одежду или одежду Red Bull, что создавало необычную атмосферу для пятницы.

«Было действительно весело видеть, как все в оранжевом веселятся на трибунах», – сказал Ферстаппен. «Конечно, по трассе очень весело ездить с большим количеством быстрых поворотов, поэтому было приятно выбраться туда в конце».

Никита Мазепин из Haas, который развернулся на гравии на втором круге, сказал, что его первое знакомство с трассой было незабываемым.

«Когда я впервые прошел через крен в последнем повороте, я испытал что-то совершенно другое в моем теле – это было потрясающе. Новое чувство для меня, безусловно, в Формуле 1», – сказал россиянин.

Джордж Рассел из Williams, который, как ожидается, станет товарищем по команде Хэмилтона по Mercedes в следующем сезоне, сказал, что он определенно “фаворит гонщиков”.

«Он такой холмистый, и все крены – отличное средство для вождения. Он быстрый и плавный, и вы не можете поставить неправильное колесо, и это то, чего мы все хотим от гоночной трассы», – сказал британец.

Эстебан Окон в Альпах сказал, что день был «очень интересным», в то время как его товарищ, испанец Фернандо Алонсо, выделил крутые повороты и многолюдную атмосферу.

Написано Аланом Болдуином в Лондоне под редакцией Кристиана Рэднеджа

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