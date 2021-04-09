Хэнкок Кими: Иран освобождает задержанный южнокорейский нефтяной танкер

Министерство иностранных дел Южной Кореи сообщило в пятничном пресс-релизе, что Ханкук Чими и ее капитан были освобождены рано утром в пятницу по иранскому времени. В министерстве заявили, что здоровье капитана и экипажа не пострадало, как и груз.

Иран захватил танкер в море В январе Он обвинил его в загрязнении воды химическими веществами и задержке судна в порту Бендер-Аббас.

Южнокорейский чиновник сообщил Reuters, что его освобождение произошло после того, как Южная Корея пообещала попытаться обеспечить высвобождение иранских средств, замороженных в южнокорейских банках под санкциями США.

Министерство иностранных дел Ирана подтвердило освобождение корабля после завершения расследования и по запросу его владельца и правительства Южной Кореи, сообщает официальное иранское информационное агентство.

«Иран с его протяженной береговой линией в Персидском заливе и Оманском море подтверждает полное соблюдение морских правил, включая охрану окружающей среды, и отслеживает каждое нарушение в этом отношении», – заявил официальный представитель министерства иностранных дел Саид Хатибзаде. Он сказал, что решение Ирана об освобождении капитана было принято с учетом того, что у него не было записей о предыдущих нарушениях в регионе. Проблема вызвала дипломатический скандал после того, как Иран призвал Южную Корею высвободить 7 миллиардов долларов средств, замороженных в южнокорейских банках под санкциями США. Официальный представитель министерства иностранных дел Южной Кореи сообщил журналистам в пятницу, что стороны согласились, что судно и средства не связаны между собой и что Южная Корея обещала помочь высвободить средства. «Мы выразили твердую готовность решить вопрос с фондом», – сказал чиновник, пожелавший остаться неназванным. В заявлении южнокорейского министерства говорится, что судно покинуло Иран после завершения административных процедур. Он не ссылался на просьбу о высвобождении средств. READ Женщина пришла в ужас, обнаружив в стене нового дома «камеры двустороннего действия и зеркала». В министерстве заявили, что капитан и моряки здоровы. Южная Корея заявила, что корабль не вызвал загрязнения. Представитель министерства сказал, что Иран отказался от плана привлечения к уголовной ответственности судоходной компании. Иран опроверг утверждения о том, что захват танкера и его команды представляет собой захват заложников, заявив, что именно Южная Корея держит в заложниках иранские деньги. Замораживание средств связано с санкциями США, которые Вашингтон повторно ввел в отношении Тегерана в 2018 году после того, как президент Дональд Трамп вышел из ядерной сделки Ирана 2015 года с мировыми державами. При администрации Байдена США и Иран начали косвенные переговоры о возвращении к соглашению. Представитель министерства сказал, что Соединенные Штаты недавно согласились разрешить Ирану использовать деньги в невоенных целях и потратили часть из них на вакцины от коронавируса, полученные в рамках глобальной инициативы COVAX, не указав конкретной суммы.