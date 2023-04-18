Цадек: история героя Холокоста — Обзор — Культура Израиля

подружитьсяЭтот обширный исторический эпос из России, снятый Сергеем Урсуляком, рассказывает о спасении группы выживших евреев русским солдатом в белорусских лесах во время Второй мировой войны. Он открывается по всему Израилю 20 апреля, а также был показан в некоторых программах Дня памяти жертв Холокоста.

Он основан на вдохновляющей реальной истории, а насыщенный действием 140-минутный фильм на русском, идише и иврите — это кино в очень русском стиле, с отличной музыкой и непродуманной драмой.

Фильм, действие которого происходит в лесах Беларуси, рассказывает историю, похожую на историю Эдварда Цвика. соревнование, которые равнялись на братьев Бельских, которые спасали евреев на территории, которая теперь также является Беларусью. закручивать подружиться заключается в том, что герой — русский солдат-интернационалист Николай Киселев, который просто решил поступить правильно и был посмертно удостоен чести за свой героизм, спустя годы после своей смерти, присоединившись к Праведникам народов мира Яд Вашем.

История русского солдата-язычника, помогавшего евреям во время Холокоста

Александр Яценко, наиболее известный по фильму Аритмияв котором он сыграл беспокойного фельдшера, играет Киселева и демонстрирует потрясающую сдержанную игру в главной роли, изображая Киселева как человека, с которым вам больше всего хотелось бы встретиться, если бы вы были в бегах.

Киселев был студентом, призванным в Красную Армию и захваченным гитлеровцами. В начале фильма ему удалось выжить в концентрационном лагере, управляемом заведомо садистским комендантом, и он не упускает возможности сбежать. После бегства он присоединился к советским партизанам в оккупированной нацистами Беларуси. В 1942 году стал начальником отряда Мстительского партизанского отряда в лесах под Минском.

Еврейские сторонники появляются в документальном фильме «Четыре зимы». (Изображение предоставлено: NEW MOON FILMS)

Рядом гитлеровцы ликвидировали Долгиновское гетто. Тысячи евреев были схвачены и убиты, а нескольким сотням выживших удалось пробраться в лес, где жили Киселев и его люди. Он ставит перед собой задачу спасти этих евреев, несмотря на то, что в группу входят старики, которые едва могут ходить, и дети, которые не могут молчать. Присутствие этих сотен беженцев также создавало логистические трудности, поскольку их нужно было кормить и одевать. Но Киселев настоял на том, чтобы подобрать их и отправиться в безопасное место за советскими линиями, примерно за 1500 километров.

Помимо Киселева, в фильме много персонажей, в основном выживших евреев, у каждого из которых есть своя история. Есть раввин, которого Киселев уговаривает сказать своей пастве, что жизненно важно, чтобы они не повторяли вслух свои молитвы и не работали в субботу. Молодая пара влюбляется, и в лесу происходит свадьба. Другую девушку, изнасилованную солдатами, сначала отстраняют, но она возвращается к жизни, изучая перестрелку и уход за детьми. Старуха не может идти и так далее.

В истории, которая продолжается около 20 лет назад, к Моше, молодому человеку, который хранит ценное сокровище на протяжении всей войны, десятилетия спустя подходит исследователь, который хочет услышать историю Киселева и этих выживших, и богато украшенный пожилой человек отказывается сначала сотрудничать.

Моше в юности играет Марк Эдельштейн, а в старости — Дюваль Гликман, которого зрители запомнят как отца в сериале. стезель. Гликман — один из самых любимых актеров-ветеранов Израиля, снявшийся в классических фильмах, таких как группа Он известен по сериалу Зихоу Цзи! И Стокгольм.

подружиться фильм для тех, кого особенно интересуют истории революционеров и евреев нашего века; Другим это может показаться слишком длинным на их вкус. Но Яценко играет захватывающую роль человека, который никогда не ожидал стать героем, но принял вызов, и это помогает фильму превзойти некоторые из его мелодраматических сцен.