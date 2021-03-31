ЦАР: Эксперты обеспокоены использованием правительством «российских тренеров» и тесными контактами с миротворцами ООН – Центральноафриканская Республика

ЖЕНЕВА (31 марта 2021 г.) – Группа экспертов Организации Объединенных Наций *** сегодня выразила обеспокоенность ростом найма и использования военных и иностранных подрядчиков правительством Центральноафриканской Республики, а также их тесными контактами с миротворцами ООН.

Рабочая группа наемников заявила, что они глубоко обеспокоены взаимосвязанными функциями служб безопасности Сивы, российской компании Lubai Invest Sarlo и российской организации, известной как Wagner Group. В частности, они выразили озабоченность по поводу своей связи с серией насильственных нападений, произошедших после президентских выборов 27 декабря 2020 года.

Кроме того, эксперты заявили, что они были встревожены, когда узнали о близости и оперативной совместимости между этими подрядчиками и Многопрофильной комплексной миссией Организации Объединенных Наций по стабилизации в Центральноафриканской Республике (МИНУСКА). Они упомянули, в частности, согласованные встречи с «российскими советниками», их присутствие на базах Многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Центральноафриканской Республике, а также медицинскую эвакуацию раненых «российских инструкторов» на базы США. Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Республике Центральная Африка.

Эксперты заявили: «Это затемнение на границах между гражданскими и военными операциями и операциями по поддержанию мира во время боевых действий создает путаницу в отношении законных целей и увеличивает риск нарушений прав человека и гуманитарного права в крупных масштабах».

Эксперты получали и продолжают получать сообщения о серьезных нарушениях прав человека и международного гуманитарного права, вменяемых частному военному персоналу, работающему совместно с Вооруженными силами Центральноафриканской Республики (FACA), а в некоторых случаях и с миротворцами ООН. Среди нарушений – сообщения о массовых казнях без надлежащего судебного разбирательства, произвольных арестах, пытках во время допросов, насильственных исчезновениях, насильственном перемещении гражданского населения, неизбирательных нападениях на гражданские объекты, нарушениях права на здоровье и участившихся нападениях на сотрудников гуманитарных организаций.

Эксперты заявили: «Недопустимо, похоже, что за эти нарушения не ведется никаких расследований и нет ответственности». «Тесные связи между различными участниками в сочетании с отсутствием прозрачности еще больше ставят под угрозу возможность проведения любого беспристрастного расследования и обеспечения ответственности за эти нарушения и злоупотребления». Существует острая необходимость в большей ясности в отношении ролей «международных партнеров» и подотчетность в целях достижения устойчивого мира и стабильности в Центральноафриканской Республике ». Эксперты призвали правительство и его« международных партнеров »соблюдать свои обязательства по международному праву, в частности привлекать к ответственности всех виновных в серьезных нарушениях и нарушениях международного права. , права человека и международное гуманитарное право.

Эксперты также передали свои опасения по поводу вышеупомянутых обвинений непосредственно правительствам Центральноафриканской Республики и Российской Федерации и, насколько это возможно, вовлеченным компаниям.

Конец

Эксперты: ** Елена Барак (Председатель – докладчик), Лилиан Боббия, Равиндран Даниэль, Крис Кваджа и Сорча МаклаудИ Рабочая группа по использованию наемников; Анита РамастриДанте Пеши (кресло), Сурья Дива (Заместитель председателя)Илипита Карска И ** Джиту Муджай ***Рабочая группа по вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях и других коммерческих предприятиях*; ** Тэ-Унг Байк ** (президент)Хенрикас Макфизиус, (Заместитель председателя)Лучано Хазан, Бернар Духиме и Ава Бальди Рабочая группа по насильственным или недобровольным исчезновениям; ** Нильс МельцерИ Специальный докладчик по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания * ** рабочие группы ** f Специальные докладчики ** входят в группу, известную как Б. Специальные процедуры Совету по правам человека. Специальные процедуры, крупнейший орган независимых экспертов в системе Организации Объединенных Наций по правам человека, – это общее название независимых механизмов Совета по установлению фактов и мониторингу, которые занимаются либо ситуациями в конкретных странах, либо тематическими проблемами во всем мире. Эксперты по специальным процедурам работают на общественных началах; Они не являются сотрудниками Организации Объединенных Наций, и их работа не оплачивается. Они независимы от какого-либо правительства или организации и выступают в личном качестве. * * Для получения дополнительной информации и ** запросов СМИ Пожалуйста, свяжитесь с Халедом Хусейном ([email protected](И София Бали)[email protected]), Либо напишите на *[email protected] * По вопросам СМИ, касающимся других независимых экспертов ООН, обращайтесь к Ренато де Соуза (+41 22 928 9855 / *[email protected])) * Следите за новостями о независимых экспертах ООН по правам человека в Twitter *Вставить твит. *