ЦБ РФ прогнозирует экономический спад

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила в пятницу, что в ближайшие кварталы экономика страны снизится, а инфляция еще больше подскочит под воздействием санкций, введенных после вторжения в Украину. Ранее совет банка удерживал процентную ставку на уровне 20%.
Банк заявил, что удвоение процентных ставок 28 февраля с 9,5% и контроль за движением капитала, ограничивающий движение денег, помогли сохранить финансовую стабильность в России и остановить неконтролируемый рост цен. Но последние данные по инфляции показывают, что по состоянию на 11 марта Цены в России выросли на 12,5 процента с предыдущего года.
Война России против Украины привела к жестким экономическим санкциям со стороны США и Европы, побудила большое количество западных компаний и банков уйти из страны и изолировала Россию от значительной части мировой финансовой системы.
«Российская экономика вступает в стадию масштабной структурной трансформации, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции», — говорится в заявлении ЦБ РФ в пятницу.
Позднее г-жа Набиуллина заявила, что ВВП «в ближайшие кварталы снизится». Два последовательных квартала экономического спада обычно считаются рецессией.
Последствия санкций наиболее остро ощущаются в России.
«Сегодня практически все компании испытывают сбои в производственных и логистических цепочках и в расчетах с зарубежными контрагентами», — сказала г-жа Набиуллина. Она сказала, что инфляция увеличивается из-за увеличения спроса на автомобили, бытовую технику, электронику и другие товары, когда люди спешат покупать, опасаясь роста цен и исчерпания запасов.
В этом году рубль потерял около 30 процентов своей стоимости по отношению к доллару.
Президент Владимир Путин представил госпожу Набиуллину на первый план Еще один срок для управляющего центральным банком в пятницу. Она занимает эту должность с 2013 года. Госпожа Набиуллина также заявила в пятницу, что торги акциями на Московской бирже останутся закрытыми, а торги гособлигациями возобновятся в понедельник. Акции не обращались на бирже с 25 февраля.
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