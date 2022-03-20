ЦБ РФ прогнозирует экономический спад

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила в пятницу, что в ближайшие кварталы экономика страны снизится, а инфляция еще больше подскочит под воздействием санкций, введенных после вторжения в Украину. Ранее совет банка удерживал процентную ставку на уровне 20%.

Банк заявил, что удвоение процентных ставок 28 февраля с 9,5% и контроль за движением капитала, ограничивающий движение денег, помогли сохранить финансовую стабильность в России и остановить неконтролируемый рост цен. Но последние данные по инфляции показывают, что по состоянию на 11 марта Цены в России выросли на 12,5 процента с предыдущего года.

Война России против Украины привела к жестким экономическим санкциям со стороны США и Европы, побудила большое количество западных компаний и банков уйти из страны и изолировала Россию от значительной части мировой финансовой системы.

«Российская экономика вступает в стадию масштабной структурной трансформации, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции», — говорится в заявлении ЦБ РФ в пятницу.