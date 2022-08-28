ЦБ РФ смягчает валютные ограничения для банков — Бизнес и финансы

ЦБ РФ заявил в субботу, что незначительное ослабление валютных ограничений для банков, вступившее в силу на этой неделе, увеличит денежную массу в долларах и евро на внутреннем рынке.

В соответствии с действующими правилами банкам не разрешалось продавать иностранную валюту, купленную у физических лиц, до 9 апреля.

Агентство финансовых новостей Frank Media сообщило в субботу со ссылкой на письмо, направленное центральным банком кредитным организациям, что с начала этой недели им разрешено продавать наличные доллары и евро, полученные из других источников.

«Это дальнейшая модификация уже действующих мер, позволяющих увеличить денежную массу в долларах и евро на российском рынке», — заявили в Банке России в субботу в ответ на направленный по электронной почте запрос о комментарии.

Это изменение указывает на ослабление контроля за движением капитала, которое поддерживало рубль в последние месяцы. Это приведет к негативному давлению на местную валюту и может ослабить опасения российских домохозяйств по поводу предложения иностранной валюты.

За исключением доллара и евро, с мая российским банкам разрешено продавать гражданам иностранную валюту без ограничений.

Ограничения по доллару и евро будут действовать до 9 марта 2023 года.