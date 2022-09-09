Цвета iPhone 14: вот все, что вам нужно

iPhone 14 и iPhone 14 Pro были официально анонсированы вчера и будут доступны для предварительного заказа завтра утром. Apple внесла некоторые изменения в цвет iPhone 14 и iPhone 14 Pro по сравнению с прошлым годом. Ниже вы найдете краткую информацию обо всех вариантах этого года.

Цвета iPhone 14 и iPhone 14 Plus

iPhone 14 и iPhone 14 Plus — самые доступные предложения iPhone 14. Они сочетают в себе модернизированную технологию камеры, спутниковую связь, обнаружение неисправностей, улучшенную производительность и многое другое. Он имеет алюминиевые лицевые панели со стеклянной задней панелью, варианты зарядки Lightning и варианты для конфигураций хранения 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ.

IPhone 14 имеет 6,1-дюймовый экран и стоит от 799 долларов, а iPhone 14 Plus предлагает 6,7-дюймовый экран и стоит от 899 долларов.

iPhone 14 и iPhone 14 Plus доступны в пяти разных цветах:

полночь

пурпурный

Звездный свет

(Продукт) красный

синий

Вот взгляд на каждый из этих цветов кузова:

Цвета iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max

В линейке высококлассных смартфонов Apple есть iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Эти устройства имеют значительные улучшения в аппаратной части камеры, в том числе новый 48-мегапиксельный апгрейд для основного объектива. Внутри вы найдете новейший процессор Apple A16 Bionic, созданный на основе новой 4-нм технологии для повышения производительности и эффективности.

Обе модели iPhone 14 Pro также поддерживают спутниковое подключение, обнаружение неисправностей, совершенно новый экранный динамический остров, постоянное отображение и многое другое. Дизайн включает в себя лицевые панели из нержавеющей стали с матовым стеклянным покрытием на задней панели.

iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max доступны в четырех разных цветах:

серебро (обновлено)

Темно-фиолетовый

черное пространство

Он ушел

Вот посмотрите на эти цвета:

Возьмите 9to5Mac

Я планирую заказать iPhone 14 Pro Max, когда предзаказ откроется завтра утром. По общему признанию, я был так же разочарован выбором цвета в этом году, как и в последние несколько лет. Я рад видеть, что старый графитовый цвет заменяется на Astro Black, но я все еще жажду чего-то другого. глянцевый черный стиль Мы видели в iPhone 7 дней.

Новый фиолетовый цвет iPhone 14 Pro выглядит красиво, но его уже критикуют за приглушенный цвет. Серебро для iPhone 14 Pro в этом году заметно улучшилось. Матовая задняя часть скорее белая, чем белая. Золото как всегда хорошо выглядит, но это не мой стиль.

Вы можете предварительно заказать линейку iPhone 14 и iPhone 14 Pro, начиная с завтрашнего утра в 5:00 по тихоокеанскому времени / 8:00 по восточному времени. Первые заказы поступят покупателям iPhone 14, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max 16 сентября. Первые предварительные заказы на iPhone 14 Plus поступят 7 октября.

Какой ваш любимый цвет iPhone 14 и iPhone 14 Pro? Дайте нам знать в опросе ниже.

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