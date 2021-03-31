Целевое пополнение запасов PS5: Ходят слухи, что скоро наступит следующая дата пополнения запасов – откуда вы знаете

Ходят слухи, что следующая дата пополнения запасов PS5 у Target будет ближе, чем мы думали, и хотя в некоторых магазинах Target практически нет запасов, мы можем увидеть другие сайты с достаточным запасом PS5, демонстрирующие консоль Sony уже на этой неделе.

«Вероятность сбить цель завтра, в среду, 31 марта, составляет 50/50», – говорится в сообщении YouTube. Джейк Рэндалл, Кто специализируется на утечках PS5, цитирует корпоративную электронную почту.

Он сказал TechRadar: «Я сбит с толку, как и вы. Цель не падает из-за отсутствия запасов во всех областях, но это то, что я вижу», но он указал, что видел электронные письма с подробным описанием отказа PS5 раньше, чем ожидалось.

Ваш следующий вопрос: Какое целевое время пополнения запасов PS5? Рад, что ты спросил.

Как узнать, когда пополнить запасы мишени для PS5

Target пополняла запасы PS5 рано утром каждый второй четверг в течение последних нескольких месяцев. В эту среду картина изменится. Означает ли это, что магазин изменится с 7:00 EST на 8:00 EST? Это не известно.

Вы получите уведомление – если оно произойдет – похожее на это из вашего последнего пополнения запасов Target PS5.

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Каковы шансы, что этот слух верен?

Ставим 50%. Это странно. Ориентация на изменение схемы пополнения запасов при небольшом количестве или отсутствии предложения в одних магазинах и достаточном запасе в других заставляет нас поверить, что розничная сеть отступит и будет придерживаться двухнедельной даты пополнения запасов: четверг, 2 апреля, соответствует этой схеме. Или он может восстановить том консоли следующего поколения в четверг (пропущено Пополнение запасов Xbox Series X. Прошлый четверг).

В то же время корпоративные коммуникации с розничными продавцами часто были надежными, и одни и те же целевые источники были подходящими снова и снова. Конечно, как видно с Пополнение запасов Amazon PS5, Даты пополнения запасов могут быть изменены без предварительного уведомления.

Рекомендации по пополнению запасов Target PS5

Знать, когда пополнить запасы цели для PS5, – это только половина дела. На самом деле вам нужно заплатить контроллером Sony, и часто это самая сложная часть. У нас есть несколько советов, собранных из предыдущих выпусков PS5, которые помогут.

Купите PS5 в Target с PayPal: Транзакции с кредитными картами Target происходят на странице, что означает, что их серверы всегда выходят из строя, когда миллионы людей пытаются купить ту же консоль. Вы не можете предварительно связать свою учетную запись PayPal, но она появляется при оформлении заказа, когда происходит сбой.

Транзакции с кредитными картами Target происходят на странице, что означает, что их серверы всегда выходят из строя, когда миллионы людей пытаются купить ту же консоль. Вы не можете предварительно связать свою учетную запись PayPal, но она появляется при оформлении заказа, когда происходит сбой. Не сдавайся – Обновление: Трекер в Твиттере магазина PS5 видит ответы, как только мы пишем в Твиттере о дропе цели для PS5: «Продано». Это те, кто сдаются очень рано и не остаются с консолью. Обновите и попробуйте снова, часто в течение 30 минут.

Трекер в Твиттере магазина PS5 видит ответы, как только мы пишем в Твиттере о дропе цели для PS5: «Продано». Это те, кто сдаются очень рано и не остаются с консолью. Обновите и попробуйте снова, часто в течение 30 минут. Смена целевых магазинов: Целью является розничный продавец самовывоза в тот же день, а это означает, что, как только в ваших местных магазинах нет запасов или они начинают указывать на низкий запас, вы должны перейти в другой магазин.

Целью является розничный продавец самовывоза в тот же день, а это означает, что, как только в ваших местных магазинах нет запасов или они начинают указывать на низкий запас, вы должны перейти в другой магазин. Вы не можете купить PS5 в целевых магазинах: Пожалуйста, не показывайтесь раздражающим представителям службы поддержки. Вы можете увидеть, как люди покупают PS5 у вашего местного Target, но вы не сможете совершить покупку там. Каждый должен купить его в Интернете, а затем забрать в магазине.

Мы предлагаем ознакомиться с советом Рэндалла на http://www.andall.com/ В этом коротком видео показаны некоторые из лучших трюков о том, как купить PS5 у Target.

Дата пополнения запасов Walmart PS5: по слухам, это будет четверг, 1 апреля, в 15:00 по восточному стандартному времени.

Будет ли пополнение запасов PS5 или нет, Walmart может быть следующим, по слухам, он назначен на четверг, 1 апреля – без шуток. Розничный продавец продает PlayStation 5 каждые две недели, и хотя он еще не доставил некоторые консоли из последней капли PS5, мы ожидаем увидеть волну запусков акций в четверг в 15:00 по восточному стандартному времени.

Диск Walmart PS5 | Walmart PS5 Цифровой

🚨 Пополнение запасов Walmart PS5 и Xbox начинается в 45 минут 14:30 Xbox Series S (299 долларов США) https://t.co/wU69mKu7OiXbox Series X (499 долларов США) https://t.co/rDu9ZnRy1i3pmPS5 Digital (399 долларов США) (https: // t .co / znn5fqVNI1PS5 disk (499 $) https://t.co/fOQxCworac Прочтите это, чтобы получить помощь: https: //t.co/ZewrQUKwkB18 марта 2021 г. Узнать больше

Лучшее время для пополнения запасов PS5: скорее всего, это будет пятница, 2 апреля.

Срок пополнения запасов Best Buy может истечь на нашей неделе в пятницу, 2 апреля. Розничный продавец электроники получил 6 из 6 с пятничным запасом консолей следующего поколения. Будете ли вы пополнять запасы PS5 семь выходных подряд? Возможно, вскоре мы сможем подтвердить это, как мы это делали в прошлом с нашими эксклюзивными отчетами, благодаря надежным источникам репозитория.

Пополнение запасов OckPS5! 🏷 Лучшая покупка ♻️ ♻️ Это + подписка на mattswider + @ techradarPS5 Disc (499 долларов США) https://t.co/AjQJ37QctF Получите это быстро!26 марта 2021 г. Узнать больше

Дата пополнения запасов GameStop PS5: конец этой недели или начало следующей недели

Дата пополнения запасов GameStop PS5 может быть позже на этой или в начале следующей недели. Мы часто получаем живое оповещение до того, как появятся новые запасы, и эта дата обычно составляет от недели до полутора недель после последнего пополнения запасов – эта дата – вторник, 23 марта. Так что ждите либо в четверг, 1 апреля, либо в начале следующей недели.

Контроллеры и комплекты GameStop для PS5

Пополнение запасов PS5 / Xbox! 🛑 GAMESTOP 🛑♻️RT + следовать вариантам пакета mattswider + @ techradarPS5 https://t.co/VRX42vuoE7Xbox Series X / Series S https://t.co/mjG5KZnFVi23 марта 2021 г. Узнать больше

Пополнение запасов Amazon PS5 – не знаю

Мы просто больше не знаем.

Вы этого не пропустили. Пополнение запасов Amazon PS5 было запланировано сегодня, в 14:00 по всемирному координированному времени (10:00 по восточному времени). Он может упасть в любой момент – дело Amazon. Best Buy В прошлую пятницу я опоздал на 3 часа. Тогда и в этом все сомневались. На складе Amazon 46 000 PS5 – пока на рассмотрении. Будет пинговать тебя. Информация бесплатна pic.twitter.com/c7UGidMjSK18 марта 2021 г. Узнать больше

История пополнения запасов Antonline PS5: просто случилось

У Antonline обычно есть пополнение запасов консоли следующего поколения каждую неделю – Антонлайн публично заявил, что она «падает каждую неделю» – поэтому, поскольку он выпустил пакет PS5 сегодня, 30 марта, мы не ожидаем повторного пополнения запасов у этого продавца в ближайшее время. ближайшие дни. Однако мы продолжим следить, если цифровая версия для PS5 не поступит в продажу.

Предупреждаем, чтобы не приходили вовремя: Антонлин Продается за три минутыНо когда он поступает в продажу, ни волны ни в наличии / нет в наличии с забавной акцией с добавлением кнопки корзины.

Комплекты Antonline PS5

Вот как выглядело ваше оповещение о пополнении запасов Antonline сегодня:

Пополнение запасов OckPS5! ANTonline 🐜 в США теперь владеет им. RT this + follow mattswider + techradarВсе варианты пакетов PS5 https://t.co/rzlZN7Zdm5Pro Совет: пакеты дороже в долларах, да, но они дольше остаются в наличии.30 марта 2021 г. Узнать больше

Дата прямого пополнения запасов Sony: в основном по будням

Дата пополнения запасов Sony Direct PS5 может быть на этой неделе и несколько раз на этой неделе. Это официальный магазин Sony для бренда PlayStation и один из самых справедливых способов купить консоль: он использует систему лотереи, чтобы отгонять ботов. Вам нужна учетная запись PSN, и это одна консоль PS5 для каждой игры. Его очередь по умолчанию выбирается случайным образом, поэтому мы всегда «в очереди», пытаясь добраться до выхода.

Наши успехи в достижении? Примерно раз в две недели при 3-4 каплях в неделю. Примечание. Мы никогда, наконец, не покупаем PS5, не уступаем место следующему человеку и тестируем его только в целях отчетности, чтобы увидеть, проще ли это или изучить новые уловки. Один из уловок, который мы усвоили: хотя открытие новых вкладок не повлияет на ваши шансы, использование разных браузеров и разных устройств – лучший способ получить консоль Sony Direct.

Sony прямой диск PS5 | Sony Direct PS5 цифровой

Вот как выглядело наше предупреждение о пополнении запасов Sony Direct PS5 в прошлый раз (пример показывает 22 марта):