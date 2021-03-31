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Целевое пополнение запасов PS5: Ходят слухи, что скоро наступит следующая дата пополнения запасов – откуда вы знаете

31 марта, 2021
Artem Sokolov

Ходят слухи, что следующая дата пополнения запасов PS5 у Target будет ближе, чем мы думали, и хотя в некоторых магазинах Target практически нет запасов, мы можем увидеть другие сайты с достаточным запасом PS5, демонстрирующие консоль Sony уже на этой неделе.

«Вероятность сбить цель завтра, в среду, 31 марта, составляет 50/50», – говорится в сообщении YouTube. Джейк Рэндалл, Кто специализируется на утечках PS5, цитирует корпоративную электронную почту.

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