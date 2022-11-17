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Целый ряд телевизоров Samsung Frame получает огромные скидки в преддверии Черной пятницы

17 ноября, 2022
Artem Sokolov

«Художественные телевизоры» сейчас наиболее распространены, и, по общему мнению, на вершине списка находится Samsung Frame TV — 4K-телевизор, который служит тонкой стильной настенной рамкой для всех ваших любимых произведений искусства. На данный момент, в преддверии события «Черная пятница» в следующие выходные, Best Buy и Woot предлагают рекордно низкие цены на различные модели. выбирать сделки? Это может случится Скидка 500 долларов на 55-дюймовую модель 2022 года, в результате чего она увеличилась с 1499,99 долларов до всего 999,99 долларов. (Откроется в новой вкладке).

Мы также подробно описали все снижения цен на Samsung Frame TV ниже. Вы увидите, что сделка с 55-дюймовой моделью не так хороша, как описанная выше, но есть больше предложений на выбор, и все они с приличными скидками.

Мы будем освещать все лучшие телевизионные предложения Черной пятницы по мере их выхода в эфир на протяжении всей этой недели, предшествующей официальным выходным Черной пятницы. Но мы можем сказать, что некоторые из лучших ограниченных предложений часто приходятся на неделю, предшествующую выходным, поэтому определенно стоит рассмотреть эти предложения, пока есть в наличии.

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