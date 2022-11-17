Целый ряд телевизоров Samsung Frame получает огромные скидки в преддверии Черной пятницы

«Художественные телевизоры» сейчас наиболее распространены, и, по общему мнению, на вершине списка находится Samsung Frame TV — 4K-телевизор, который служит тонкой стильной настенной рамкой для всех ваших любимых произведений искусства. На данный момент, в преддверии события «Черная пятница» в следующие выходные, Best Buy и Woot предлагают рекордно низкие цены на различные модели. выбирать сделки? Это может случится Скидка 500 долларов на 55-дюймовую модель 2022 года, в результате чего она увеличилась с 1499,99 долларов до всего 999,99 долларов. (Откроется в новой вкладке).

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