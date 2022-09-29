Центральноазиатские союзники Путина поддержали призыв россиян | Российско-украинские военные новости

Киев, Украина — Президент Казахстана начал свое выступление с пословицы.

«Хорошие отношения с соседними странами являются гарантией безопасности», — заявил во вторник бывший министр иностранных дел Касым-Жомарт Тогаев.

Но то, что он продолжал говорить, могло серьезно обострить отношения с гигантским северным соседом Казахстана и бывшим имперским хозяином.

Токаев поручил своему правительству помочь десяткам тысяч русских мужчин, наводнивших его страну из-за хаотичной и массовой частичной военной мобилизации для войны в Украине.

Почти 100 000 россиян прибыли в Казахстан с тех пор, как президент России Владимир Путин объявил о мобилизации 21 сентября, сообщило во вторник МВД Казахстана.

«Большинство из них вынуждены уехать из-за безвыходной ситуации. Мы должны позаботиться о них и обеспечить их безопасность», — сказал Тогаев.

Бывшая советская и в основном мусульманская Средняя Азия десятилетиями была основным источником трудовых мигрантов для России.

Некоторые жаловались на расизм в России и действия российской полиции и их работодателей.

Средняя Азия по-прежнему является домом для множества этнических русских, чьи предки мигрировали в советское время, пытаясь освоить коммунистический Московский регион.

В эти дни правительства Центральной Азии впускают новую волну россиян, но с меньшей вероятностью поддержат или осудят войну в Украине.

Единственным исключением является Казахстан.

В понедельник министерство иностранных дел Казахстана заявило, что не признает «референдумы» в оккупированных регионах Украины, что открывает путь для аннексии Москвой.

В июне Токаев небрежно сказал Путину, что не будет следовать за Москвой в признании «независимости» украинских Донецкого и Луганского сепаратистских государств.

МВД Казахстана заявило, что будет депортировать только россиян, находящихся в международном розыске.

«Обыск россиян органами контроля не является основанием для депортации», — заявил во вторник министр внутренних дел Марат Ахметчанов.

Правозащитные группы и независимые СМИ заявляют, что число вновь прибывающих в Казахстан увеличивается с каждой минутой, поскольку недавно мобилизованные россияне отправляются на передовую без предварительной подготовки.

«Они не будут участвовать в учениях, проходить медицинские осмотры и проходить обучение», — заявили во вторник в Первом отделении Комитета по правам человека РФ.

Казахстан разрешает россиянам пересекать свои границы без загранпаспорта. Большинство прибывает через сухопутную границу протяженностью 7644 км (4750 миль).

По словам активистов, следящих за границей, тысячи автомобилей и автобусов стоят в очереди на 10 пограничных переходах, а время ожидания варьируется от трех часов до трех дней.

Купить авиабилеты невозможно.

«У нас есть только билет на поезд до Кызылорды», отец, выпускник московского университета, может быть призван в армию, сообщила «Аль-Джазира» о городе на юге Казахстана.

Гостиницы, общежития и частные дома на севере Казахстана настолько переполнены, что владелец театра в приграничном городе Орел попал в заголовки газет, позволив бездомным россиянам бесплатно ночевать в помещении.

И легко найти новых людей.

«Они повсюду. Вы можете узнать их по акценту, по тому, как они смотрят вокруг», — сказал Al Jazeera Борис Непомнияши, разработчик программного обеспечения из Алматы, финансовой столицы и крупнейшего города Казахстана.

Хотя в Казахстане самая большая доля этнических русских в Центральной Азии, большинство приезжих рассматривают его как временное пристанище до тех пор, пока они не найдут билеты на самолет в другие страны.

Западные санкции ограничили количество авиакомпаний, работающих в России, и цены на билеты взлетели до небес.

«Одной из причин прибытия мигрантов является возможность того, что россияне будут использовать наши аэропорты для своей пересадки», — сказал сотрудник миграционной службы Аслан Аталиков.

Две трети из 100 тысяч вновь прибывших уже уехали, и только около 8 тысяч получили код налогоплательщика, необходимый для открытия банковского счета или получения временного вида на жительство, сообщает сайт Orda.kz со ссылкой на данные МВД.

Некоторые бегут в Узбекистан, самую густонаселенную страну Центральной Азии, расположенную к югу от Казахстана, и ищут убежища.

Тимур Гарбов, владеющий художественной галереей в столице Узбекистана Ташкенте и помогающий десяткам россиян, бежавших с начала войны в Украине, сказал: «Я не могу справиться с наплывом людей.

«Я переехал к своим родителям, потому что в моей квартире жили две семьи», — сказал «Аль-Джазире» Алексей, рекламный менеджер.

Но когда дело доходит до того, чтобы бросить вызов Путину или возразить ему, узбекские официальные лица проявляют большую осторожность, чем казахстанцы.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев не поддерживает и не осуждает войну.

В марте он уволил своего министра иностранных дел Абдулазиза Комило, заявившего, что Ташкент не признает сепаратистские страны.

Но, в конце концов, ни одна страна Центральной Азии не называла себя Донецкой и Луганской народными республиками.

«В Ташкенте пока тихо. Это указывает на крайнюю осторожность Мирзияева, на его боязнь испортить отношения с Москвой», — сказал «Аль-Джазире» Алишер Илькамов, директор по Центральной Азии лондонского аналитического центра Due Diligence Алишер Илькамов.

«Это граничит с трусостью и беспринципностью в том, как он формулирует свою внешнюю политику», — сказал он.

Однако 23 сентября Духовное управление Узбекистана, главный государственный орган, отвечающий за религиозные дела, издало фетву, запрещающую узбекам вступать в войну.

Молчание Узбекистана может быть связано с опасениями, что Россия может выслать не менее двух миллионов узбекских трудовых мигрантов, работающих в стране.

Кремль часто прибегал к массовым задержаниям и депортациям трудовых мигрантов из стран бывшего СССР в качестве инструмента давления на их правительства.

Рядовые узбеки с пониманием относятся к тому, как жители мусульманских и тюркоязычных регионов России сопротивляются принудительной мобилизации.

«Поддерживать Кремль становится все более и более постыдным, потому что это рассматривается как предательство этнических и религиозных родственников», — сказал «Аль-Джазире» блогер из Ташкента Тимур Нуманов.

Убить империалиста

В то время как автократический Туркменистан несколько лет назад покинул политическую орбиту Москвы и держит свои границы закрытыми, две оставшиеся центральноазиатские страны, Таджикистан и Кыргызстан, являются частью политических и экономических блоков, в которых доминирует Москва.

Как и в Ташкенте, их правительства не поддерживали войну, но и не критиковали ее.

В их города не прекращался поток уклоняющихся от призыва.

Кыргызские иммиграционные власти не раскрывают количество россиян, въехавших в их страну с 21 сентября, но кыргызская группа Telegram для них «Welcome to Welcome» может похвастаться тысячами участников.

В Таджикистане, гражданах, проживающих где угодно в России, где термин «таджик» годами применялся недальновидно к любому трудовому мигранту-мусульманину, появились новые шутки о приезжих русских.

Один из них отражает давнюю жалобу русских эмигрантов на таджикских таксистов, которые плохо говорят по-русски и не знают городов, по которым они проезжают.

«Русские водители не знают города и не знают таджикского языка», — говорит новый джип в столице Таджикистана Душанбе.

Российские перебежчики вынуждены забыть то, что некоторые критики назвали империалистическим высокомерием по отношению к бывшим советским государствам, которые на протяжении десятилетий считались «младшими братьями».

Публикует руководство по переезду в страны Центральной Азии Республика.ру Интернет-журнал Мэя начинается словами: «Пришло время убить в себе империалиста — если вы еще этого не сделали».

Таким образом, впервые в своей истории Центральная Азия принимает у себя большое количество инакомыслящих российских граждан.

Но наблюдатели говорят, что трудно предсказать, как их присутствие изменит баланс сил между регионом и Россией.

Определить долгосрочные экономические последствия также сложно, говорит Темур Умаров, эксперт Carnegie Politica.

«Ситуация неудобная и неудобная, потому что приток новичков кажется краткосрочной возможностью повысить некоторые экономические показатели», — сказал он «Аль-Джазире».

«Но в долгосрочной перспективе они являются обузой, потому что непонятно, как эти люди смогут адаптироваться и найти работу без зависимости».