Центральный банк России снизил ключевую процентную ставку до 17%, сигнализируя о дальнейшем смягчении

(Рейтер) — Центральный банк России резко снизил ключевую ставку до 17 процентов в пятницу и заявил, что дальнейшее снижение возможно, поскольку экстренные меры содержат риски для финансовой стабильности, возвращают депозиты в банки и помогают снизить риск инфляции. Она сказала.

В прошлом месяце центральный банк сохранил ключевую ставку на уровне 20% после масштабного экстренного повышения в феврале и заявил, что начнет покупать государственные облигации ОФЗ, предупреждая о надвигающемся всплеске инфляции и надвигающемся экономическом спаде.

Россия ввела войска в Украину 24 февраля в рамках так называемой «специальной военной операции» по разоружению и «дискредитации» своего соседа, что привело к широкомасштабным санкциям со стороны Запада.

В пятницу центральный банк неожиданно снизил ключевую процентную ставку на 300 базисных пунктов, приняв решение перед своим следующим очередным заседанием, запланированным на 29 апреля.

По ее словам, этот шаг отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен и снижения экономической активности, а также сдерживание рисков для финансовой стабильности.

«Риски для финансовой стабильности сохраняются, но пока перестали увеличиваться, в том числе из-за утвержденных мер по контролю за капиталом. На срочные депозиты идет постоянный приток средств», — говорится в сообщении.

Годовая инфляция в России ускорилась до 16,70% на 1 апреля, самого высокого уровня с марта 2015 года, и с 15,66% на предыдущей неделе, поскольку волатильность рубля привела к росту цен на фоне беспрецедентных западных санкций, которые отрезали Россию от мировых финансовых рынков и ограничили свою торговлю. с внешним миром.

Центральный банк заявил, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и «значительно ограничивают экономическую активность», но добавил, что «оставляет открытой возможность снижения ключевой ставки на своих предстоящих заседаниях».

В ЦБ добавили, что инфляция продолжит расти из-за эффекта базы, но последние недельные данные показали замедление темпов роста цен, в том числе благодаря росту рубля.

История продолжается

«Уже действующее ужесточение монетарных условий частично компенсируется программами поддержки кредитования, запущенными правительством и Банком России, но они продолжат снижать проинфляционные риски», — говорится в сообщении.

Российские аналитики приветствовали досрочное снижение ключевой процентной ставки, которое некоторые ожидали начать только в июне, заявив, что это показывает, что центральный банк уверен в экстренных шагах, предпринятых с 24 февраля.

«Снижение ставки в апреле, вероятно, составит еще 100-200 базисных пунктов, но для этого потребуется дополнительная положительная динамика по инфляции и инфляционным ожиданиям», — сказал Дмитрий Полевой, руководитель отдела инвестиций московской брокерской компании «ЛукоИнвест».

После решения, принятого в пятницу, Боливой улучшил свой прогноз по ключевой ставке на конец года до 11–12% по сравнению с предыдущим прогнозом «не выше 15%».

(Отчетность агентства Reuters; редактирование Эндрю Хевенса и Ника Макфи)