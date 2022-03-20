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Центральный Израиль будет в основном закрыт в воскресенье, поскольку похороны Каневского готовятся собрать толпы

20 марта, 2022
Toma Kulikov

В субботу полиция заявила, что ожидает, что в воскресенье на похороны придут сотни тысяч человек. Раввин Хаим Каневский в Бней-Браке.

В связи с тем, что в пригороде Тель-Авива собирается большое количество людей, планируется закрыть основные автомагистрали, а по всему центральному Израилю ожидается интенсивное движение. Полиция призвала отсутствующих граждан по возможности избегать движения по дорогам.

В свете ожидаемого скопления людей несколько школ в центральном Израиле уведомили учащихся о том, что в воскресенье они будут проводить свои занятия дистанционно.

Израильские железные дороги также призвали общественность избегать несущественных поездок, предупредив, что в течение дня ожидаются «чрезвычайные заторы».

Ожидалось, что около 3000 полицейских, парамедиков и солдат из командования тыла ЦАХАЛа будут развернуты на похоронах и рядом с ними, которые должны начаться в 11 часов утра в доме раввина в Бней-Браке и завершиться в ультраортодоксальном городе Бонневег. Кладбище.

Ожидалось, что количество участников будет таким же или выше, чем на похоронах бывшего сефардского раввина Овадии Йосефа в 2013 году, когда присутствовало до 850 000 человек. Если это число будет превышено, похороны станут крупнейшими в истории Израиля.

Ожидалось, что мероприятие продлится более 15 часов, и многие основные дороги и автомагистрали вокруг столичного района Тель-Авива будут закрыты. В течение дня ожидаются перебои с движением на трассах 2, 5 и 6.

Шоссе 4 будет частично закрыто с 7 утра, а ограниченный участок будет использоваться полицией в качестве автобусной остановки для тех, кто въезжает и выезжает из Бней-Брака.

Раввин Хаим Каневский в северном израильском городе Цфат, 26 февраля 2020 г. (David Cohen/Flash90)

Полиция ожидает, что движение вернется в нормальное русло только около 20:00.

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Министр общественной безопасности Омар Бар-Лев сказал, что похороны были «событием, которого мы никогда раньше не видели».

Заместитель начальника полиции Тель-Авива Шломи Саги заявил 12-му каналу: «Заторы на дорогах удвоятся или утроятся. Наше главное сообщение перед завтрашним днем: завтра в столичном районе Тель-Авива будет остановлено».

Согласно новостному сайту Walla, представители полиции были обеспокоены тем, что мероприятие может быть чрезвычайно опасным. В 2015 году во время Похороны раввина Шмуэля ВоснераСильная переполненность привела к гибели двух человек.

Похороны также состоятся менее чем через год после катастрофы на горе Мерон, когда 45 человек погибли в давке во время фестиваля Лаг Бомер, что стало самой страшной гражданской катастрофой в истории Израиля.

Комиссар израильской полиции Коби Шабтай (без маски) проводит оценку готовности 19 марта 2022 года перед массовыми похоронами раввина Хаима Каневского. (Полиция Израиля)

Во время оценки ситуации в субботу премьер-министр Нафтали Беннет приказал министерствам, расположенным в центре страны, допускать к работе только основных работников.

Каниевский, из Скончался В пятницу днем ​​в возрасте 94 лет он был чрезвычайно влиятельным лидером ультраортодоксальной нехасидской литовской общины в Израиле с сотнями тысяч последователей и потомком раввинских династий, известным своим изучением элитного Талмуда.

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