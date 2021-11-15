Центробанк России назвал высокую инфляцию катастрофой

Инфляция в России резко росла в течение нескольких месяцев, достигнув 8,1 процента в годовом исчислении в октябре — рекордного уровня с 2016 года и более чем вдвое превышает целевой показатель центрального банка.

Как и во всем мире, цены на продукты питания резко выросли, что нанесло удар по населению, которое практически не имеет сбережений.

«Инфляция — это настоящая катастрофа, которая делает людей беднее», — заявила президент Центробанка Эльвира Набиуллина в своем выступлении в нижней палате российского парламента.

«Высокая инфляция действительно подрывает благосостояние», — сказала Набиуллина, одна из немногих официальных лиц, которые иногда критикуют политику правительства, проводимую президентом Владимиром Путиным.

«Инфляция должна вернуться к целевому показателю в 4 процента любой ценой», — сказала она в Государственной Думе.

Уважаемый глава центрального банка уже несколько месяцев бьет тревогу по поводу роста инфляции и несколько раз в этом году повышал ключевую процентную ставку — в настоящее время на уровне 7,5 процента — для сдерживания высоких ставок.

Она раскритиковала меры правительства по снижению цен на некоторые товары по приказу Путина и в понедельник вновь подтвердила свою позицию, посчитав этот шаг вредным для экономики.

Под эгидой Набиуллиной Центробанк России ранее остановил гиперинфляцию и вытащил страну из экономического кризиса.

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Резко повысив ключевую ставку до 17 процентов в 2014 году, центральный банк сумел обуздать инфляцию после того, как Россия столкнулась с историческим обвалом рубля из-за санкций, введенных в связи с аннексией Москвой Крыма у Украины и низкими ценами на нефть.