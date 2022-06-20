Центробанк России снижает процентные ставки из-за снижения инфляции

Центральный банк России снизил ключевую процентную ставку в пятницу, поскольку экономика страны восстанавливается быстрее, чем ожидалось, после санкций, введенных против Москвы в связи с ее военными действиями в Украине.

Банк России снизил ставку до 9,5% с 11%, заявив в своем заявлении, что «инфляция замедляется быстрее, а экономическая активность снижается меньше», чем ожидалось в апреле.

Но он сказал, что «внешняя среда российской экономики остается сложной и существенно ограничивает экономическую активность».

Следующее совещание по пересмотру цен состоится 22 июля.

Центральный банк уже снизил ключевую ставку на три процентных пункта на экстренном заседании всего две недели назад.

Российская экономика переживает глубокую рецессию, а потребительский спрос слабеет.

Через несколько дней после того, как президент Владимир Путин ввел войска в Украину, а Запад в ответ ввел санкции против Москвы, центральный банк более чем удвоил свою ключевую процентную ставку до 20%, чтобы поддержать падающий рубль.

С тех пор рубль удивительно восстановился и укрепился примерно на 30% по отношению к доллару, что побудило центральный банк трижды снизить ключевую процентную ставку.

Крепкий рубль нежелателен для российского правительства, которое опасается, что это ударит по доходам бюджета и экспорту.

В целом низкие процентные ставки непривлекательны для иностранных инвестиций и обесценивают валюту страны.