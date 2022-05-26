Центробанк России снизил ключевую процентную ставку, сославшись на снижение рисков для стабильности

Москва, Россия: Центральный банк России снизил ключевую процентную ставку на 300 базисных пунктов в третий раз после ее экстренного повышения в конце февраля, сославшись на замедление инфляции и восстановление курса рубля.

Центральный банк России в четверг снизил ключевую процентную ставку с 14% до 11%, сославшись на замедление инфляции и восстановление рубля.

После внеочередного заседания политики приняли решение о дополнительном сокращении на 300 базисных пунктов, третьем снижении банка после экстренного повышения ключевой ставки с 9,5% до 20% после вторжения России в Украину и введения карательных санкций со стороны Запада. силы. . В то время Центральный банк Иордании также ввел строгие меры контроля за движением капитала, чтобы смягчить последствия санкций и поддержать рубль.

«Последние недельные данные свидетельствуют о значительном замедлении текущих темпов роста цен. Инфляционное давление ослабевает на фоне динамики курса рубля, а также заметного снижения инфляционных ожиданий населения и компаний», — говорится в сообщении. говорится в сообщении банка. Четверг.

«В апреле годовая инфляция составила 17,8%, однако по оценкам на 20 мая она замедлилась до 17,5%, снижаясь быстрее, чем прогноз Банка России на апрель».

Упав до рекордно низкого уровня в 150 по отношению к доллару США 7 марта, через несколько недель после того, как российские войска начали свое беспрецедентное вторжение в Украину, меры ЦБ по контролю за движением капитала вернули валюту к двухлетнему максимуму, ненадолго коснувшись 53 рублей. против доллара во вторник.

В четверг ЦБ Канады заявил, что деньги продолжают поступать на срочные депозиты в рублях, при этом кредитная активность остается слабой, что ограничивает инфляционные риски.