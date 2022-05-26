Центробанк России снизил ключевую процентную ставку, сославшись на снижение рисков для стабильности

Москва, Россия: Центральный банк России снизил ключевую процентную ставку на 300 базисных пунктов в третий раз после ее экстренного повышения в конце февраля, сославшись на замедление инфляции и восстановление курса рубля.
Кирилл Кудрявцев | АФП | Гетти Изображений
Центральный банк России в четверг снизил ключевую процентную ставку с 14% до 11%, сославшись на замедление инфляции и восстановление рубля.
После внеочередного заседания политики приняли решение о дополнительном сокращении на 300 базисных пунктов, третьем снижении банка после экстренного повышения ключевой ставки с 9,5% до 20% после вторжения России в Украину и введения карательных санкций со стороны Запада. силы. . В то время Центральный банк Иордании также ввел строгие меры контроля за движением капитала, чтобы смягчить последствия санкций и поддержать рубль.
«Последние недельные данные свидетельствуют о значительном замедлении текущих темпов роста цен. Инфляционное давление ослабевает на фоне динамики курса рубля, а также заметного снижения инфляционных ожиданий населения и компаний», — говорится в сообщении. говорится в сообщении банка. Четверг.
«В апреле годовая инфляция составила 17,8%, однако по оценкам на 20 мая она замедлилась до 17,5%, снижаясь быстрее, чем прогноз Банка России на апрель».
Упав до рекордно низкого уровня в 150 по отношению к доллару США 7 марта, через несколько недель после того, как российские войска начали свое беспрецедентное вторжение в Украину, меры ЦБ по контролю за движением капитала вернули валюту к двухлетнему максимуму, ненадолго коснувшись 53 рублей. против доллара во вторник.
В четверг ЦБ Канады заявил, что деньги продолжают поступать на срочные депозиты в рублях, при этом кредитная активность остается слабой, что ограничивает инфляционные риски.
«Внешние условия российской экономики остаются сложными, что существенно ограничивает экономическую активность. Несколько снизились риски финансовой стабильности, что позволило ослабить некоторые меры контроля за движением капитала», — добавил ЦБ РФ.
Центральный банк заявил, что будущие решения по процентным ставкам будут учитывать фактическую и прогнозируемую динамику инфляции относительно его цели и усилий по трансформации российской экономики в долгосрочной перспективе, предварительно предупредив, что экономика должна подвергнуться «крупномасштабной структурной трансформации», чтобы смягчить это. Эффект санкций.
Он предположил, что на предстоящих заседаниях, следующее из которых состоится 10 июня, планируется дальнейшее снижение ставок.
«По прогнозам Банка России, с учетом позиции денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0-7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году», — добавили в ЦБ.
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