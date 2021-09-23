Центр Гарвардского Дэвиса объявляет о новой программе грузинских исследований | Новости

Центр Дэвиса Гарвардского университета российских и евразийских исследований запускает новую программу грузинских исследований при поддержке правительства Грузии, сообщил в среду центр.

Программу возглавит Стивен Ф. Джонс, профессор Колледжа Маунт-Холиок и Государственного университета Илии в Джорджии.

В пресс-релизе Центра Дэвиса в среду Джонс сказал, что создание центра было «первым».

«У ученых из Грузии и Южного Кавказа теперь есть академический центр в Гарварде, где они могут обмениваться идеями, проводить исследования и сотрудничать с грузинскими коллегами», – сказал Джонс. «Создание его здесь, в Гарварде, выгодно как Грузии, так и Соединенным Штатам».

Согласно пресс-релизу, программа стала возможной благодаря “исследовательской премии” Министерства образования и науки Джорджии на сумму 2,3 миллиона долларов, направленной на поддержку “исследований, научного обмена, образования и коммуникации”.

Цель программы – расширить знания американских студентов об истории, культуре, литературе и политике Грузии. Он также будет финансировать исследовательские проекты для грузинских ученых и посещение кампуса Гарварда.

Профессор Гарвардской школы бизнеса Рави Абдель-Аал, который руководит Центром Дэвиса, заявил в пресс-релизе, что создание центра было «реальным шагом вперед» в способности университета изучать Грузию и прилегающий регион.

Студенты требовали возможности поехать на Кавказ и в Среднюю Азию. Абдель-Аал сказал, что работа с правительством Грузии позволит нам организовать качественное обучение и курсы обмена. «В конце концов, именно опыт других стран и культур способствует пониманию, оценке и анализу».

В программе запланирована ежегодная конференция по Грузии и Южному Кавказу, на которой будут представлены мероприятия, лекции и семинары по региону.

Курсы в Грузии, включая уроки грузинского языка, истории и социальных наук, будут предлагаться ежегодно, начиная с весны 2022 года.

Исполнительный директор Центра Дэвиса Александра М. Знатоки Кавказа.

«Наши магистранты становятся лидерами в государственном и частном секторах, и их углубленное знание Грузии и Кавказа улучшит понимание американцами внешней политики, журналистики, делового мира и культуры этого региона», – сказала она.

– С сотрудником отдела кадров Ракель Коронеллурибе можно связаться по адресу [email protected] Следуйте за ней в Твиттере @ raquelco15.