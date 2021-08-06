Центр искусств Вайнберга объявляет сезон 2021-2022 гг. | Искусство и развлечения

Центр искусств Вайнберга объявляет о 42-м сезоне живой комедии, музыки, танцев, семейных программ и фильмов, продолжая свою приверженность обеспечению разнообразных и доступных развлечений для сообщества Фредерика. Сезон начнется 2 сентября с концерта серии Tivoli Discovery с Джоселин и Крисом Арндт.
Билеты поступят в продажу для членов Центра Вайнберга в 10 часов утра 12 августа и для широкой публики в 10 часов утра. Билеты и членство можно приобрести онлайн по адресу weinbergcenter.org, позвонив в кассу по телефону 301-600-2828 или лично по адресу: W. Patrick St., 20, Frederick. Билеты на ранее объявленные или перенесенные концерты весны 2020 года уже распроданы.
Выступление в прямом эфире сериала 2021-22:
Пепин игроков Фредериктауна
Вечер без сталкера
Ирландская танцевальная компания Teelin
Льюис Блэк: С каждым днем становится лучше
Вечер с Дэвидом Седарисом
Майк Брукс и его друзья, все еще знакомые
Мужчины с Марса, женщины с Venus Live!
50 лет рок-н-роллу, Нил Берг
Выжать жала с тихими старыми горами.
Струнный браслет Sideline и Hogslop
Джазовый фестиваль Фредерика с лидером Терренсом Бланшаром
Оркестр ВВС США
Джон Хаятт и Джерри Дуглас Бэнд
Симфонический оркестр Фредерика
Джуди Коллинз, Том Пэкстон и Дон Хуан
Трей Маклафлин и звуки Замара
В разговоре: Джон Легуизамо
Лебединое озеро в Театре Русского балета
Кэти Делл в фильме “ Безумие ” Пэтси Клайн
Вечер с вице-адмиралом Уолтером «Тедом» Картером
друзья! Музыкальные пародии
Центр Вайнберга снова проведет серию выступлений Фредерика, уже в девятый сезон, чтобы привлечь к участию в сообществе лидеров мирового уровня. Как было объявлено ранее, в состав команды на 2021-2022 годы войдут Майкл Поллан, Пи Джей О’Рурк, Фрэн Лебовиц, Генри Луи Гейтс-младший, Крис Уоллес и Соледад О’Брайен.
Семейная серия 2021-2022 будет включать шоу, подходящие для всех возрастов. Шоу включают в себя «Магию озера Роба», трансляцию Acrobuffos, «Африку в цирке» Cirque Kalabanté, День живого соседства Дэниела Тайгера, «Медведь Паддингтон в джеме», ежегодные фавориты праздников и Театр Lightwire: «Ультраэлектрическое Рождество», «Щелкунчик» и «Рождество». Кэрол.
Центр Вайнберга продолжит выставку молодых художников из серии Pay-For-You-Discovery Tivoli Discovery. В список на 2021-2022 годы входят Джослин и Крис Арндт, Honey Drops, Arts, Мэтт Наква, Gangstagrass и Жасмин Уильямс.
Уважая свои корни как бывший Дворец кино Тиволи, Центр Вайнберга продолжит демонстрировать серию немых фильмов с живым аккомпанементом на своей машине Wurlitzer. Сериал начинается 15 октября с классического фильма 1929 года «Железная маска». Сезон сериала «Летучая собака» начинается 29 сентября с фильма «Брат, где ты?» Первый фильм из серии Film Club в этом году – «Разум и эмоции», который выйдет 3 октября.