Центр урагана отслеживает две потенциальные атлантические системы — Orlando Sentinel

Национальный центр ураганов отслеживает тропическую волну, уже находящуюся в Атлантике, и еще одну волну, которая, как ожидается, сформируется у побережья Африки с вероятностью формирования во время следующей тропической депрессии или шторма сезона.

По данным прогноза NHC в 8 утра, вероятность образования волн в нескольких сотнях миль к западу от островов Кабо-Верде с понедельника снизилась, поскольку активность ливней остается минимальной.

«Ожидается, что развитие этой системы, если оно вообще будет, будет медленным в течение следующих нескольких дней, поскольку система движется с запада на запад-северо-запад со скоростью от 10 до 15 миль в час через тропическую Атлантику», — говорится в прогнозе NHC.

Вероятность того, что эта система сформируется в ближайшие пять дней, составляет всего 10%.

Однако потенциальная новая тропическая волна, которая может сформироваться у побережья Западной Африки в дальнем востоке Атлантического океана, имеет больше шансов.

«Условия окружающей среды могут способствовать некоторому медленному развитию этой системы в конце этой недели или в выходные дни, поскольку она движется на запад со скоростью от 10 до 15 миль в час», — говорится в сообщении NHC.

Вероятность того, что в ближайшие пять дней она станет тропической системой, составляет 20%.

Сезон ураганов 2022 года продлится с 1 июня по ноябрь. 30, и только три названных шторма, все тропические штормы, произвели до сих пор. Несмотря на пока низкие цифры, больше потенциальных систем, вероятно, сформируется во время того, что сейчас известно как разгар сезона ураганов, который длится с середины августа до середины октября.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований недавно подтвердило, что ожидает, что сезон ураганов останется выше среднего, прогнозируя от 14 до 21 названного шторма. В среднем год требует 14 названных штормов.

Это происходит после 30-го стандартного шторма, установленного в 2020 году, и третьего за всю историю наблюдений с 21 системой в 2021 году.