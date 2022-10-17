Цены на фунты стерлингов и облигации растут, поскольку Джереми Хант ускоряет свои налоговые планы

«Пока одна из этих вещей не произойдет, я не могу в любом случае обосновать происходящие здесь шаги», — сказал г-н Тернер.

В знак сохраняющейся неопределенности инвесторы в облигации не полностью изменили свои действия с момента заявления от 23 сентября, несмотря на большинство сбросов политики. Доходность по британским облигациям — мера стоимости государственных займов — все еще намного выше. Например, доходность пятилетних облигаций закрылась в понедельник на уровне 3,94% по сравнению с 3,56% 22 сентября.

Г-н Хант сказал, что отказ от снижения налогов принесет 32 миллиарда фунтов стерлингов (около 36 миллиардов долларов) в год, но предупредил, что еще предстоит принять «трудные решения» в отношении расходов, поскольку каждому правительственному ведомству предлагается найти дополнительные сокращения, несмотря на ограниченные бюджеты.

«Финансовый авторитет зарабатывается с трудом, но легко теряется», — заявил в своем заявлении Пол Джонсон, директор Института финансовых исследований, лондонского аналитического центра. Он сказал, что заявлений, сделанных в понедельник, «самих по себе будет недостаточно, чтобы заполнить пробел в бюджетных планах правительства». «И этого будет недостаточно, чтобы устранить ущерб, причиненный катастрофой последних нескольких недель».

Дополнительные решения о расходах ожидаются в течение двух недель. 31 октября г-н Хант опубликует полный «среднесрочный фискальный план», который должен включать в себя то, как правительство планирует уменьшить долговое бремя Великобритании, в тот же день, когда Управление бюджетной ответственности, правительственный наблюдатель, представит свою независимую оценку. экономических и финансовых последствий политики. В конце августа государственный долг составлял около 97 процентов ВВП, и правительство заявило, что сократит долг в процентах от национального дохода в среднесрочной перспективе.

«Мистеру Джонсону все равно придется принять несколько пугающих решений о налогах и расходах на Хэллоуин, — сказал мистер Джонсон. — По-прежнему трудно понять, откуда может взяться такое серьезное сокращение расходов».

К неопределенности добавляются растущие слухи о том, что г-жа Трасс, возможно, не сможет долго удерживать свой пост премьер-министра, поскольку ее план по сокращению налогов остался в клочьях.