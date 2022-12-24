Цепочка поставок, обеспечивающая поток технологий в Россию

В марте этого года в Реестре турецких компаний появилась новая компания. Azu International представила себя как оптовый торговец ИТ-продукцией и через неделю начала поставлять в Россию американские комплектующие для компьютеров.

Российские таможенные записи показали, что бизнес был активным. Соединенные Штаты и Европейский союз недавно ввели ограничения на продажу чувствительных технологий России из-за ее вторжения в Украину 24 февраля, а несколько западных технологических компаний приостановили все сделки с Москвой.

Компания Azu International, соучредителем которой является турецкий бизнесмен Гоктюрк Агуаз, вмешалась, чтобы помочь преодолеть разрыв в поставках. По данным российской таможни, в течение следующих семи месяцев компания экспортировала в Россию комплектующих на сумму не менее 20 миллионов долларов, в том числе чипы американских производителей.